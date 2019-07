Nhà đầu tư vẫn 'xuống tiền' mua nhà ông Thản tại dự án Thanh Hà Cienco5

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 5.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Thanh Thản (69 tuổi, trú tại khu bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes, thuộc tập đoàn Mường Thanh, về tội lừa dối khách hàng.

Ngày 8.7, VKSND TP.Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố nêu trên của cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội. Ngày 9.7, cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can Lê Thanh Thản tại bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai; Ban quản lý dự án Thanh Hà, P.Phú Lương, quận Hà Đông; Ban quản lý khu đô thị Xa La, P.Phúc La, quận Hà Đông, TP.Hà Nội, thu giữ một số tài liệu liên quan.

Tuy nhiên, ngày 10.7, thông tin khởi tố ông Lê Thanh Thản mới phát tán trên mạng xã hội và báo chí mới chính thức đưa tin.

Sáng 11.7, có mặt tại dự án khu đô thị Thanh Hà Cienco5 , quận Hà Đông, Hà Nội, nơi đang được tập đoàn Mường Thanh tập trung trọng điểm đầu tư xây dựng kinh doanh, chúng tôi cảm nhận không khí giao dịch bất động sản không còn nhộn nhịp tấp nập như thời điểm trước khi ông Lê Thanh Thản bị khởi tố.

Khách mới đến tìm hiểu đầu tư tại dự án khu đô thị Thanh Hà Cienco5 thưa vắng hơn so với trước khi ông Lê Thanh Thản bị khởi tố Ảnh Lê Quân

Tại một số sàn giao dịch bất động sản trong khu đô thị Thanh Hà, lượng người đến tìm hiểu dự án, nghe tư vấn, đặt cọc mua bán…cũng thưa vắng hơn cách đây vài hôm. Một số nhân viên tư vấn mua bán bất động sản cho biết, lượng khách mới đến tìm hiểu dự án giảm hẳn từ sáng 10.7.

“Từ sáng qua, khi thông tin khởi tố ông Lê Thanh Thản lan truyền rộng, lượng khách đến tìm hiểu dự án cũng giảm. Số người đến tìm hiểu dự án thời điểm này đa số là các nhà đầu tư, mua bán dự án trước đây đến quan sát. Giao dịch không còn sôi động như tuần trước”, Phạm Thị Thư (30 tuổi), nhân viên môi giới bất động sản tại dự án này, cho biết.

Khách cũ vẫn xuống tiền

Tuy nhiên, khi bước vào khu vực sân Ban quản lý dự án Thanh Hà của tập đoàn Mường Thanh ở dự án khu đô thị Thanh Hà Cienco5, không khó phát hiện xe của khách hàng đến giao dịch nhà đất vẫn đỗ chật cứng, trong đó không ít loại xe sang cỡ 5 - 10 tỉ đồng.

Vẫn khá đông khách hàng đã mua bất động sản đến nộp tiền tại Ban quản lý dự án Thanh Hà Ảnh Lê Quân

Tại phòng kế toán, cảnh giao nộp tiền giữa khách hàng và nhân viên vẫn khá nhộn nhịp. Hơn 30 bàn đặt tại phòng này luôn có nhân viên kế toán, thu ngân... tất bật làm thủ tục, nhận tiền từ khách hàng, trong khi tại khu bàn chờ giữa căn phòng này luôn có chục người vừa là khách, vừa là nhân viên môi giới ngồi đợi đến lượt đóng tiền.

Phía bên ngoài sảnh của Ban quản lý dự án Thanh Hà, hàng chục người là môi giới bất động sản, nhà đầu tư đứng ngồi bàn tán không ngớt về thông tin ông Lê Thanh Thản vướng vào vòng lao lý và sức ảnh hưởng đến thị trường. Không ai chắc chắn được thị trường bất động sản ở dự án khu đô thị Thanh Hà Cienco5 sẽ ra sao trong những ngày tới đây. Nhiều người cho rằng, diễn biến thị trường sẽ phụ thuộc nhiều vào thông tin điều tra vụ án ra sao, được công khai thế nào.

Nguyễn Anh Tuấn (35 tuổi), môi giới bất động sản tại dự án này, cho biết: “Sau khi ông Lê Thanh Thản bị khởi tố, nếu nói thị trường bất động sản ở dự án Thanh Hà không bị ảnh hưởng là tư vấn không thành thật… Chắc chắn là có ảnh hưởng, nhưng em tin rằng chỉ khoảng một vài tháng nữa, tình hình sẽ tích cực hơn. Tầm này, ít ai dám nhập thêm hàng, vào thêm tiền".

Dẫn lại năm 2017, thông tin ông Lê Thanh Thản bị khởi tố được đồn đại ầm ĩ, khiến nhiều người đang có hàng tại dự án này phải tháo chạy, chấp nhận bán cắt lỗ, Tuấn thông tin thêm: cũng thời điểm đó có không ít người liều lĩnh nhập hàng vào với giá rẻ, sau đó giá lại tăng ầm ầm, nhiều lô tăng gấp hơn 2 lần, đặc biệt là những lô đất biệt thự ven hồ, liền kề ở trục đường lớn…

Phòng kếtoán tại Ban quản lý dự án Thanh Hà nườm nợp khách đến nộp tiền mua bất động sản sáng nay. Nhiều người cho biết, sáng nay còn nhìn thấy ông Lê Thanh Thản đến đây làm việc như bình thường Ảnh Lê Quân

Cũng theo anh Tuấn, sáng nay chủ yếu là những người đến nộp tiền mua đất đợt 2, 3, nhưng vẫn có người đến đóng tiền lần đầu, sau khi đã đặt cọc.

Anh Trần Văn Tài (40 tuổi), nhà ở khu Linh Đàm, vừa cầm 2 tờ giấy đặt cọc mua 2 căn hộ chung cư vừa cho biết đã đọc rất nhiều thông tin trên báo chí, mạng xã hội về khởi tố ông Lê Thanh Thản. “Nhưng tôi vẫn quyết định xuống tiền để đầu tư vào 2 căn chung cư của dự án. Hành vi phạm tội của ông Lê Thanh Thản không nặng. Không biết trong những ngày tới đây, diễn biến thế nào, nhưng nếu vẫn chỉ là tội lừa dối khách hàng thì không quá đáng ngại”, anh Tài nói.

Cũng vẫn tâm lý này, chị Bùi Ngọc Chi (36 tuổi), không ngần ngại đưa túi tiền đã được kiểm đếm, buộc kẹp cẩn thận cho nhân viên kế toán nộp tiền mua 2 căn biệt thự ven hồ ở khu B2.1 dự án khu đô thị Thanh Hà Cienco5.