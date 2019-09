Nhân dân tệ hồi phục nhờ dự trữ ngoại hối tăng

Cục Quản lý ngoại hối Quốc gia Trung Quốc (SAFE) vừa công bố dự trữ vàng tháng 8 của nước này tăng 190.000 ounce so với tháng 7, lên 62,45 triệu ounce. Đây là tháng thứ 9 liên tiếp Trung Quốc tăng dự trữ vàng . Đồng thời, dự trữ ngoại hối của nước này tăng trở lại trong tháng 8 với mức 3,5 tỉ USD so với tháng 7 và tăng 34,5 tỉ USD so với cuối năm 2018, lên 3.107 tỉ USD.