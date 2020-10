Nhập khẩu dầu thô tăng 43% trong 3 quý

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu dầu thô trong tháng 9 ước khoảng 610.000 tấn, giảm hơn 16% với tổng trị giá 210 triệu USD, giảm gần 13% so tháng 8. Tính hết tháng 9 năm nay, Việt Nam xuất khẩu gần 4,09 triệu tấn dầu thô với tổng trị giá 1,363 tỉ USD. So với cùng kỳ năm 2019, lượng dầu thô xuất khẩu trong 9 tháng tăng gần 41% về lượng và trị giá ước giảm 8,6%.

Bộ Công thương cũng thông tin, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 9 tăng 2,3% so với tháng 8 và tăng 3,8% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 0,1% so với tháng trước và giảm 5,7% so với cùng kỳ; ngành chế biến, chế tạo tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 4,6% so với cùng kỳ... Sản xuất công nghiệp tháng 9 có sự khởi sắc và đang dần khôi phục tuy nhiên vẫn còn chậm do ảnh hưởng của thị trường tiêu thụ. Dự báo từ tháng 10 năm nay, nếu đà kiểm soát dịch bệnh được duy trì như hiện nay, sản xuất sẽ tăng trưởng cao hơn để chuẩn bị cho các tháng tiêu thụ cao điểm cuối năm. Như vậy, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong quý 4/2020 ước tăng mạnh.