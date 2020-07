Nhập khẩu xe từ Indonesia chưa thuế giá 300 triệu đồng

Trong tháng 6, theo Tổng cục Hải quan, cả nước chỉ nhập khẩu 3.552 xe, kim ngạch gần 98 triệu USD, giảm 27% về sản lượng và giảm gần 10% về giá trị so với tháng 5. Tính lũy kế 6 tháng đầu năm, cả nước đã nhập 40.288 xe, trị giá 909,3 triệu USD, giảm 45,9% về lượng lẫn giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Về thị trường nhập khẩu, hiện Thái Lan vẫn duy trì vị trí số 1 với 15.877 chiếc được bán sang thị trường Việt Nam trong 6 tháng với giá trị đạt gần 341 triệu USD. Theo sát Thái Lan là Indonesia với 15.783 chiếc, trị giá gần 201 triệu USD. Số lượng xe nhập từ 2 thị trường khá cân bằng nhưng kim ngạch chênh lệch lớn dẫn đến giá xe bình quân của hai thị trường cách xa. Chẳng hạn, giá bình quân xe nhập khẩu từ Thái Lan là 21.477 USD/chiếc (chưa thuế), trong khi xe từ Indonesia trung bình chỉ 12.735 USD/chiếc, thấp hơn gần 10.000 USD/chiếc. Tính ra, xe nhập từ Indonesia chưa đến 300 triệu đồng/chiếc (chưa bao gồm các khoản thuế).

Việc xe nhập giảm mạnh trong nửa đầu năm nay là điều dễ hiểu khi đại dịch Covid-19 tràn lan trên toàn cầu, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới đã có khoảng thời gian dài cách ly, phong tỏa nhằm tránh lây lan dịch bệnh. Trong tháng giêng, mất nửa tháng thị trường nghỉ Tết nguyên đán , lượng xe nhập về chưa tới 4.300 chiếc, nhưng sang tháng 2 đã vọt lên 10.000 xe và đạt đỉnh 12.151 xe vào tháng 3. Thế nhưng, đại dịch bùng phát, từ tháng 4 đến tháng 6, số xe nhập khẩu về liên tục giảm. Cụ thể, trong tháng 4, cả nước chỉ nhập khẩu 4.918 chiếc (131 triệu USD), giảm 7.233 chiếc so với tháng 3, tương đương giảm gần 60%; tháng 5 số lượng nhập 4.866 chiếc (giảm 52 chiếc so với tháng 4), trị giá 109 triệu USD. Sang tháng 6, xe nhập 3.552 chiếc (98 triệu USD), giảm 27% về lượng so với tháng 5.

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 6 khởi sắc, 20 hãng xe thuộc VAMA đã bán ra 24.002 ô tô, tăng 26% so với tháng trước nhưng vẫn giảm 13% so với cùng kỳ tháng 6.2019. Tính 6 tháng đầu năm, theo VAMA, doanh số bán ra của toàn thị trường là 102.720 chiếc, giảm 30% so với con số 145.989 chiếc đạt được trong 6 tháng đầu năm của năm 2019.