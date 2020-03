Tháng sau Tết, nhập khẩu ô tô giảm hơn 60%

Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan cập nhật, lượng ô tô nguyên chiếc các loại được nhập về trong tháng sau Tết Nguyên đán , tháng 2.2020, ước đạt khoảng 6.000 chiếc, tăng hơn 40% về lượng và trị giá đạt 134 triệu USD, tăng 21% so với tháng trước.

Tuy nhiên, so với tháng 2.2019, lượng xe nhập khẩu trong tháng 2 năm nay giảm gần 60% về lượng và giảm hơn 57% về trị giá.

Thực tế, lượng xe nhập khẩu sụt giảm mạnh từ đầu năm nay. Trong tháng 1, xe nhập cũng giảm sút đáng kể so với tháng cuối năm 2019 và cùng kỳ. Theo đó, trong tháng đầu năm nay, cả nước đã nhập khẩu 4.281 xe ôtô nguyên chiếc các loại, với tổng giá trị 111 triệu USD. So với tháng cuối năm 2019, ôtô nhập khẩu vào Việt Nam cũng giảm 2.349 xe, so cùng kỳ cũng giảm hơn 63%