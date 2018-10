Nhiều doanh nghiệp cán đích lợi nhuận năm

Số lượng công ty báo lãi trên sàn chứng khoán đang ngày càng gia tăng. Chẳng hạn Công ty cổ phần Nam Việt (ANV) ước đạt tổng doanh thu 2.746 tỉ đồng, hoàn thành 87,5% kế hoạch năm, lợi nhuận ròng 295 tỉ đồng, vượt 16% kế hoạch 250 tỉ đồng cả năm. Công ty này cho biết kết quả kinh doanh khả quan chủ yếu là do giá cá tra nguyên liệu tăng cao, hiện dao động trong khoảng 36.000 - 37.000 đồng/kg. Ngoài ra, ANV được hưởng lợi từ chính sách nới lỏng thuế chống bán phá giá ở Mỹ.

Tổng công ty khí Việt Nam (GAS) báo cáo doanh thu thuần quý 3 đạt 18.426 tỉ đồng, tăng 22% và lợi nhuận sau thuế đạt 3.266 tỉ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả khả quan đạt được do giá dầu Brent bình quân quý 3.2018 đạt 75,3 USD/thùng, cao hơn 45% so với giá 23,2 USD/thùng của quý 3.2017 khiến giá bán các sản phẩm của công ty tăng theo tương ứng. Như vậy lũy kế sau 9 tháng, GAS đạt doanh thu 56.613 tỉ đồng, tăng 19% và lợi nhuận sau thuế đạt 9.082 tỉ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch kinh doanh cả năm lãi sau thuế là 6.429 tỉ đồng thì GAS đã hoàn thành vượt 41% chỉ tiêu đề ra.

Giá dầu tăng cao cũng giúp Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVT) đạt doanh thu 5.700 tỉ đồng trong 9 tháng của năm 2018, dự kiến cả năm đạt 7.000 tỉ đồng. Riêng lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 540 tỉ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2017 và vượt 23% kế hoạch cả năm.

Hay một đơn vị khác của ngành dầu khí là Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) sau 9 tháng cũng đạt tổng doanh thu 7.095 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế ghi nhận 625 tỉ đồng. Dù doanh thu của DPM chỉ mới đạt 83% kế hoạch cả năm nhưng lợi nhuận đã vượt 41% kế hoạch đề ra cho cả năm. DPM cho biết, doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra chủ yếu do tổ hợp dự án đi vào hoạt động góp phần gia tăng sản lượng; sản lượng kinh doanh vượt kế hoạch cùng với nỗ lực tiết giảm chi phí...

Cũng có kết quả lợi nhuận vượt kế hoạch cả năm là Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP). Cụ thể, tính riêng quý 3.2018, doanh thu thuần của TMP đạt 220,7 tỉ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 107,2 tỉ đồng, tăng trưởng 35,7% so với quý 3/2017. Lũy kế từ tháng 1 – tháng 9, doanh thu thuần đạt 626,8 tỉ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 320 tỉ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2017. So với kế hoạch đề ra cả năm nay dù thì TMP đã vượt 52% về lợi nhuận so với mục tiêu.

Còn Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) vốn là một trong những doanh nghiệp lớn về chăn nuôi cũng vừa chạm đích kế hoạch lợi nhuận cả năm. DBC công bố tổng doanh thu sau 9 tháng đạt 5.087 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 246 tỉ đồng, tăng đến 81% so với cùng kỳ năm trước. Chính giá heo đã hồi phục mạnh trong thời gian qua giúp cho hoạt động của DBC cũng khởi sắc...