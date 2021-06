Nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM kích hoạt lại sản xuất khẩu trang y tế

Thành phố hiện có khoảng 30 DN làm khẩu trang y tế với năng lực sản xuất khoảng 12 - 13 triệu chiếc/ngày, giá bán dao động từ 25.000 - 56.000 đồng/hộp 50 cái (4 lớp có màng lọc). Một số DN chuyên làm hàng cao cấp có giá cao hơn vừa bán thị trường nội địa vừa xuất khẩu.

Theo phản ảnh của DN, nguồn nguyên liệu làm khẩu trang y tế này DN trong nước chủ động được nên không xảy ra tình trạng khan hiếm hay phải mua giá cao như trước.

Hiện trên địa bàn TP.HCM có 2.874 điểm bán khẩu trang, gồm 234 chợ (trừ 3 chợ đầu mối), 105 siêu thị tổng hợp và 2.535 cửa hàng. Mặt hàng khẩu trang vải hầu hết được ngưng sản xuất do xuất khẩu chậm và tiêu thụ trong nước cũng chậm. Đa số đơn vị may khẩu trang vải nay cũng chuyển làm nghề chính may mặc xuất khẩu.