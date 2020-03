Doanh thu tăng đột biến nhờ sản xuất khẩu trang

Công ty Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) công bố tổng doanh thu tiêu thụ trong tháng 2 đạt 288,6 tỉ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó doanh thu xuất khẩu đạt 219,5 tỉ đồng, tăng 47% và doanh thu nội địa đạt 36,1 tỉ đồng, tăng 240%. Đặc biệt, công ty cho biết doanh thu nội địa tháng 2 vừa qua tăng đột biến chủ yếu đến từ các đơn hàng sản xuất khẩu trang phục vụ thị trường trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra. Lũy kế 2 tháng đầu năm nay, tổng doanh thu tiêu thụ của TNG đạt 559,5 tỉ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.