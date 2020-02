Xử lý nhiều trường hợp đầu cơ, găm hàng và nâng giá thiết bị y tế

Ngày 4.2, Bộ Công an cho biết từ ngày 1 - 4.2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (C03) phối hợp với các lực lượng chức năng các địa phương xử lý 26 vụ việc liên quan đến tình hình phòng chống dịch bệnh do vi rút Corona . Qua đó, phát hiện, thu giữ hơn 422.000 khẩu trang y tế các loại và gần 4.000 chai dung dịch rửa tay không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.