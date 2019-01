Nhiều giải pháp giảm tải Cảng hàng không Tân Sơn Nhất

Theo đó, trong dịp này, 3 hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet và Jetstar Pacific sẽ tăng gần 4.000 chuyến bay, tương đương hơn 69% so với thường lệ.

Tần suất chuyến bay phục vụ dịp cao điểm tết của các hãng hàng không trong nước dự kiến tăng 8 - 10% so với cao điểm Tết 2018. Trong đó tần suất bay trung bình đạt 800 - 820 chuyến/ngày.

Để đảm bảo năng lực khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã bố trí bổ sung gần 800 ghế chờ cho hành khách ở cả ga quốc tế và quốc nội, kéo dài, bổ sung nhiều băng chuyền, quầy làm thủ tục, quầy check-in…

Từ đầu tháng 12.2018, cảng đã tăng cường mua bổ sung đủ các vật tư dự phòng cho toàn bộ các hệ thống kỹ thuật, chủ động trong công tác sửa chữa, thay thế các hư hỏng của trang thiết bị kỹ thuật trong thời gian cao điểm tết. Toàn bộ hệ thống kỹ thuật của nhà ga bao gồm hệ thống điện, hệ thống máy phát dự phòng, điều hòa không khí, hệ thống hiển thị thông tin chuyến bay, camera giám sát… đều đã hoàn tất bảo trì, bảo dưỡng.

Trong giai đoạn cao điểm, một số quầy hàng, cửa hiệu trong sân bay sẽ bị đóng cửa để tăng diện tích sử dụng cho hành khách. Sân bay cũng tạm dừng các công trình thi công sửa chữa, bảo trì trang thiết bị nhà ga 15 ngày trước và 10 ngày sau tết. Đồng thời, lãnh đạo cảng yêu cầu tập trung 100% quân số các bộ phận trực tiếp phục vụ hành khách làm nhiệm vụ, điều chuyển lực lượng từ các đội an ninh soi chiếu hàng hóa và an ninh soi chiếu quốc tế bổ sung cho an ninh soi chiếu quốc nội để phục vụ cao điểm lễ, tết. Dự kiến từ ngày 20.1 - 19.2, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ tổ chức thực hiện “Tháng An ninh - An toàn hàng không năm 2019”, triển khai đầy đủ các lực lượng và phương tiện, trang thiết bị phục vụ, đảm bảo an toàn lưu thông trên sân đỗ tàu bay, chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn sân đỗ trong quá trình khai thác các phương tiện, trang thiết bị.

Đại diện cảng cũng khuyến cáo hành khách nên chủ động tính toán thời gian để đến khu vực làm thủ tục hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất 120 phút trước giờ khởi hành đối với chuyến bay quốc nội và 180 phút đối với chuyến bay quốc tế, hạn chế người nhà đưa đón và không đến quá sớm so giờ khởi hành tránh sự quá tải và ùn tắc khu vực sảnh công cộng của nhà ga sân bay.

Trong khi đó, đại diện Tổng công ty cảng hàng không VN (ACV) thông tin doanh nghiệp này vừa hoàn thành dự án “Mở rộng sân đỗ máy bay phía bắc đường lăn song song từ đường lăn NS đến đường lăn E6” góp thêm cho sân bay Tân Sơn Nhất 8 bến đậu máy bay code C, 1 đường lăn giảm tải cho đường lăn song song đoạn từ NS đến E6. Dự án trọng điểm còn lại "Mở rộng sân đỗ máy bay khu 19,79 ha đất quân sự bàn giao" với quy mô cải tạo sân đỗ tăng thêm 29 vị trí đỗ máy bay cũng đang gấp rút thi công để hoàn thành trước tết. Như vậy, từ nay đến cuối năm, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ được bổ sung 37 vị trí đỗ máy bay và 1 đường lăn, nâng tổng vị trí sân đỗ lên 83, kịp thời hạn chế tình trạng ách tắc dẫn đến chậm, hủy chuyến bay trong dịp cao điểm tết năm nay.