Nhiều quận, huyện TP.HCM phát phiếu đi siêu thị theo ngày cho người dân

Còn tại Đồng Nai, sức mua nhìn chung giảm so với những ngày trước, không xảy ra hiện tượng đầu cơ, găm hàng. Hàng hóa ở các siêu thị, cửa hàng dồi dào, đầy đủ, giá cả ổn định. Riêng các mặt hàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 như khẩu trang y tế, nước rửa tay sức mua tăng cao so với bình thường, lượng hàng hóa cung ứng đáp ứng đủ nhu cầu của người dân, giá cả không thay đổi. Tuy nhiên, các mặt hàng như thuốc giảm sốt, thuốc huyết áp trên địa bàn bị thiếu hụt do nguồn cung từ nhà sản xuất bị hạn chế. Tại thành phố Cần Thơ, người dân không còn đổ xô đi mua các mặt hàng thiết yếu như những ngày trước khi thực hiện giãn cách xã hội . Các loại hàng hóa thiết yếu có tăng giá so với ngày 1.7...