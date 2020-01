Nhiều siêu thị ở Hà Nội mở cửa đến trưa 30 tết

Bà Nguyễn Ngọc Dung, Giám đốc vận hành Hệ thống siêu thị Vinmart miền Bắc, cho biết năm nay Vinmart chuẩn bị lượng hàng hóa phục vụ tết trị giá khoảng 1.800 tỉ đồng và cam kết đến ngày 30 tết vẫn đủ lượng hàng đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Ông Khúc Tiến Hà, Giám đốc siêu thị Big C Thăng Long, cho hay tổng lượng hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán tăng 30% so với năm 2019. Hầu hết các mặt hàng bán tại siêu thị trong dịp tết không có biến động về giá, do siêu thị đã làm việc với các nhà cung cấp từ rất sớm để đảm bảo nguồn cung dồi dào. Cùng với các chương trình khuyến mại , trong 40 ngày trước tết, siêu thị triển khai chương trình “khóa giá” đối với hơn 10.000 sản phẩm hàng tiêu dùng.