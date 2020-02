Nhiều tổ chức, cá nhân tặng khẩu trang miễn phí phòng chống dịch Corona

Vào lúc lúc 17 giờ 30 chiều nay 3.2, CLB Thiện nguyện Trái tim Tình nguyện tỉnh Tiền Giang sẽ phát miễn phí khẩu trang y tế, mỗi xấp 3 cái, tại ngã tư Ao Trường Đua, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Bạn Trí Văn, thành viên CLB cho biết đã chuẩn bị hơn 260 xấp khẩu trang y tế để phát miễn phí vào chiều nay. Đây là số khẩu trang do một số mạnh thường quân tài trợ. Hôm qua 2.2, mạnh thường quân cũng đã chung tay với CLB tài trợ chương trình phát 1.145 xấp khẩu trang y tế (mỗi xấp 5 cái) miễn phí cho người dân ở thị xã Gò Công.

Các thành viên CLB CLB Thiện nguyện Trái tim Tình nguyện tặng khẩu trang cho người dân tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang CLB Thiện nguyện Trái tim Tình nguyện

Trước đó, ngày 1.2, CLB thông báo nếu trong 5 ngày nữa khẩu trang y tế ở thị xã Gò Công không hạ nhiệt và trở lại giá như cũ thì CLB Thiện nguyện Trái tim Tình nguyện sẽ lập chốt điểm phát khẩu trang y tế miễn phí để đảm bảo cho nguời dân không phải phải mua với giá cao.

Trong lúc dịch Corona đang diễn biến phức tạp, nhiều người lợi dụng tình trạng này đẩy giá bán khẩu trang lên cao, có nơi không có hàng để mua, song cũng có nhiều nhà thuốc tây tại TP.HCM tặng khẩu trang y tế cho người dân. Vào lúc 18 giờ chiều nay, 15.000 khẩu trang miễn phí sẽ được tặng (mỗi người 2 cái) tại nhà thuốc Staphar – số 371 An Dương Vương, phường An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM (ngay cổng chợ An Lạc).

Sáng nay 3.3, PVOIL đã chuẩn bị số lượng lớn khẩu trang y tế để phát tặng miễn phí cho người dân. Theo đó, 50.000 khẩu trang y tế được phát tặng khi khách hàng đến mua xăng dầu và người dân có nhu cầu tại 14 cửa hàng của PVOIL trên địa bàn TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ. Đại diện PVOIL cho biết doanh nghiệp này tập trung ưu tiên cho các tỉnh, thành phố trên vì đây là địa bàn đông dân cư, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao.

Từ sáng nay 3.2, các đoàn viên thanh niên và cán bộ nhân viên PVOIL đã nhiệt tình phát tặng khẩu trang cho khách hàng và người dân PVOIL

Việc phát tặng khẩu trang của PVOIL sẽ được thực hiện liên tục cho đến khi hoàn thành chỉ tiêu số lượng 50.000 khẩu trang.