Nhu cầu tiêu dùng vàng tăng ở Việt Nam

Theo WCG, nhu cầu tiêu dùng vàng ở Việt Nam trong quý 2/2021 đạt 12,6 tấn, tăng 85% so với cùng kỳ năm 2020. Nhu cầu tổng thể này được thúc đẩy bởi các yếu tố bao gồm trọng lượng đồ trang sức bằng vàng mà người tiêu dùng trong nước mua là 3,5 tấn, tăng 120% so với cùng kỳ năm ngoái; tương tự, 9,1 tấn thanh và tiền xu - một loại sản phẩm vàng vật chất được các nhà đầu tư bán lẻ mua áp đảo, tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Andrew Naylor, Giám đốc điều hành khu vực APAC (ngoài Trung Quốc ) tại Hội đồng Vàng Thế giới, cho biết: “Nhu cầu vàng của người tiêu dùng trên toàn ASEAN đang bắt đầu tăng lên khi các nền kinh tế bắt đầu phục hồi. Vàng thường được coi là vật bảo vệ của cải và là tài sản trú ẩn an toàn. Covid-19 đã có tác động đáng kể đến niềm tin của người tiêu dùng và ở những thị trường xử lý Covid-19 hiệu quả, nhu cầu của người tiêu dùng đối với vàng đã mạnh hơn. ASEAN là thị trường quan trọng của vàng, trong đó Việt Nam, Thái Lan và Indonesia nằm trong mười thị trường tiêu thụ vàng hàng đầu trên toàn thế giới, và Singapore là một trong những nước có mức chi tiêu bình quân đầu người cho vàng cao nhất trên toàn cầu.

Theo báo cáo Xu hướng nhu cầu vàng mới nhất của WGC trên toàn thế giới, đầu tư của người tiêu dùng vào vàng đã tăng trong quý 2/2021 khoảng 955,1 tấn, tăng 9% so với quý 1/2021 và xấp xỉ với cùng kỳ năm ngoái 960,5 tấn. WGC ước tính nhu cầu đồ trang sức trên toàn thế giới có thể nằm trong khoảng 1.600 đến 1.800 tấn trong năm, cao hơn mức năm 2020 nhưng thấp hơn mức trung bình 5 năm. Nhu cầu đầu tư toàn cầu nên nằm trong vùng từ 1.250 đến 1.400 tấn - thấp hơn một chút so với năm ngoái nhưng phù hợp với mức trung bình của 10 năm. Các ngân hàng trung ương nhiều khả năng sẽ tiếp tục mua vàng ròng vào năm 2021 với tỷ lệ tương đương hoặc cao hơn so với năm 2020 và nguồn cung vàng vào năm 2021 dự kiến sẽ tăng nhẹ so với năm trước.

Ông Louise Street, chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại WGC nhận xét: “Khi kinh tế toàn cầu tiếp tục phục hồi, chúng tôi được khuyến khích khi thấy nhu cầu tiêu dùng quay trở lại, với sự tăng trưởng mạnh mẽ hằng năm trong ngành trang sức. Thế nhưng đầu tư là một bức tranh phức tạp hơn, các quỹ đầu tư vàng ETF vẫn bị bán tháo.