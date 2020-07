Nhức nhối nạn hàng giả, hàng Việt bị “đội lốt”

Tấn công tội phạm có tổ chức “núp bóng” doanh nghiệp Báo cáo của BCĐ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cho hay 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý gần 75.000 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách gần 11.300 tỉ đồng (tăng 83% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó số thu từ lực lượng thuế và hải quan tăng rất ấn tượng, lần lượt là 98% và 44%), khởi tố 1.128 vụ án, với hơn 1.346 đối tượng. Đặc biệt, các lực lượng đã tập trung làm tốt công tác ổn định thị trường, chống sản xuất, kinh doanh, các mặt hàng y tế giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Trong khi đó, báo cáo của BCĐ phòng chống tội phạm, do Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trình bày, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn quốc xảy ra 23.465 vụ vi phạm pháp luật hình sự (giảm 8,4% so với cùng kỳ 2019). Hoạt động của tội phạm nổi lên là tội phạm có tổ chức với diễn biến phức tạp, có sự đan xen giữa các lĩnh vực, núp bóng DN, hoạt động chủ yếu là bảo kê, tín dụng đen, đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng... Tội phạm giết người tuy có giảm, song xảy ra nhiều vụ có hành vi dã man, tàn bạo, mất nhân tính, trong đó có 6 vụ đốt nhà để giết người làm 19 người chết. Tội phạm chống người thi hành công vụ tăng 21,76% so với cùng kỳ 2019. Tình trạng bạo hành, xâm hại phụ nữ, trẻ em gia tăng gây bức xúc xã hội. Hoạt động môi giới mại dâm, đánh bạc có chiều hướng gia tăng. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết thêm, trong 6 tháng cuối năm, Bộ Công an sẽ thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong đó tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức “núp bóng” DN; các ổ nhóm thanh thiếu niên hư, côn đồ, càn quấy; các vấn đề liên quan đến “tín dụng đen”; tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.