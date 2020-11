Những dự án căn hộ siêu đắt đỏ ở TP.HCM

Bất chấp việc giá bất động sản tại TP.HCM đang bị đẩy lên quá cao , cao gấp 20 lần so với thu nhập trung bình của người dân, các dự án mở bán gần đây vẫn tiếp tục tăng giá và dự án mở bán sau giá luôn cao hơn dự án trước. Đây được xem là các dự án căn hộ đắt đỏ nhất TP.HCM.

Với giá dự kiến 4.000 USD/m2, căn hộ King Crown Infinity (Thủ Đức, TP.HCM) do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang làm chủ đầu tư và Công ty cổ phần Bamboo Capital (Bamboo Capital Group) là đơn vị phát triển dự án đang gây xôn xao trên thị trường. Mức giá được xem là cao nhất từ trước đến nay tại Thủ Đức, ngang bằng với giá bán căn hộ tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2, sát bên trung tâm quận 1).

Các dự án cùng khu vực quận Thủ Đức và quận 9 sát bên như: Moonlight Residences của Hưng Thịnh đang có giá 45 triệu đồng/m2, dự án Saigon Gateway của Đất Xanh Miền Nam đang có giá 36 triệu đồng/m2, Centum Wealth của Thủ Đức House có giá 40 triệu đồng/m2. Những dự án này đã bàn giao nhà cho khách hàng và mức giá này cũng bị đánh giá là quá cao. Ttrong khi dự án King Crown Infinity chỉ mới đang triển khai bước làm mặt bằng, dự kiến đến quý 1.2021 mới chính thức ra mắt thị trường giá lại bị đẩy lên gấp đôi.

Dự án The Metropole Thủ Thiêm hiện đang bán giá 7.900 USD/m 2

Ngay dưới chân cầu Thủ Thiêm, quận 2, là dự án The River Thu Thiem, với 525 căn hộ hạng sang tọa lạc tại vành đai 1 đắc địa của khu đô thị mới Thủ Thiêm được phát triển bởi City Garden Thủ Thiêm có giá bán trung bình 6.000 USD/m. Ngay sát bên đó là dự án The Metropole Thủ Thiêm do Công ty Quốc Lộc Phát làm chủ đầu tư và phát triển bởi Sonkim Land có giá bán lên đến 7.900 USD/m