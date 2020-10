Những sáng tạo Viêt làm bất ngờ thế giới

Những ngày cuối tháng 2, cả nước “nín thở” chống dịch. Hằng ngày, trên các phương tiện thông tin đại chúng liên tục thông tin số ca nhiễm, ca tử vong tăng lên trên thế giới, số ca bệnh đã được kiểm soát, chữa khỏi tại Việt Nam. Ở kế ngay “ổ dịch” khởi nguồn Trung Quốc , những nguy cơ Việt Nam phải đối mặt càng tăng cao trên nhiều bình diện từ kinh tế đến xã hội, an ninh trật tự… Điển hình là khi Trung Quốc đóng cửa biên giới để kiểm soát dịch bệnh đã khiến hàng loạt nông sản Việt Nam lập tức ế đồng dội chợ. Hình ảnh người nông dân thất thần bên hàng ngàn tấn thanh long tồn kho, những cánh đồng thanh long chín cây không ai thu hoạch, khiến ai nấy xót xa, thương cảm. Giá thanh long rớt thảm hại, từ khoảng 40.000 đồng/kg xuống chỉ còn 3.000 - 4.000 đồng/kg, người trồng thanh long rơi vào tình cảnh éo le, bán cũng khổ, không bán cũng không xong. Liên tiếp những cuộc giải cứu thanh long được phát động nhưng với lượng tồn quá lớn, nhu cầu thị trường nội địa giảm mạnh vì dịch, thanh long trở thành “nỗi ám ảnh” của bà con nông dân.

Câu chuyện trái thanh long Việt Nam bị ùn ứ do ảnh hưởng dịch Covid-19 đã thôi thúc tôi mau chóng biến ý tưởng thành hiện thực. Sau bánh mì thanh long, để công thức làm bánh mì sầu riêng ra đời chỉ mất 2 ngày. Ngay ngày đầu tiên làm thử 300 ổ, bán hết chỉ sau1 tiếng. Ngày thứ 2 tăng lên 2.000 ổ, bán hết sạch. Bánh mì thanh long giá 6.000 đồng/chiếc, nhưng bánh mì thanh long - sầu riêng 25.000 đồng/chiếc người tiêu dùng vẫn xếp hàng mua sạch. Qua đây tôi nghiệm ra một điều, quan trọng là biến ý tưởng thành hiện thực, ý tưởng thôi chưa đủ, phải đưa nó vào cuộc sống hằng ngày của mình, như hơi thở vậy”.

Giữa cái nắng chói chang ở Sài Gòn, trong khi hầu hết hàng quán vắng vẻ vì dịch bệnh Covid-19 thì hệ thống cửa hàng bánh mì ABC vẫn nườm nượp khách đến mua bánh mì thanh long. Những mẻ bánh mì nóng hổi ra lò chỉ sau vài tiếng lên kệ đã được bán hết sạch. Ước tính lượng khách tại mỗi cửa hàng tăng khoảng 30 - 40%.

Không ngừng sáng tạo, vài ngày sau khi bánh mì thanh long “lên cơn sốt” tại TP.HCM, ông Kao Siêu Lực tiếp tục đưa ra thị trường dòng sản phẩm bánh mì thanh long nhân sầu riêng 6 Ri. Với giá cao hơn 4 lần, nhưng loại bánh mì này còn được săn đón hơn cả bánh mì thanh long.

Càng khó khăn, bản lĩnh doanh nghiệp Việt càng được thể hiện

Trong tình hình kinh tế khó khăn trên toàn cầu, mỗi quốc gia đều có cách để thoát khỏi Covid-19. Các nước phát triển có nguồn lực mạnh, nền tảng an sinh xã hội, cơ chế tốt như Mỹ, Singapore, Canada... dễ dàng hơn rất nhiều trong việc triển khai kích cầu bằng việc cấp tiền nhiều, trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Tuy không có nguồn lực mạnh nhưng kinh tế Việt Nam trong 7 tháng qua không quá suy giảm và xảy ra những khủng hoảng tài chính như các cuộc khủng hoảng thế giới từng gặp. Đó không chỉ nhờ đặc tính nhanh chóng thích nghi của nền kinh tế Việt Nam đã được tôi rèn qua nhiều giai đoạn khó khăn, mà còn nhờ sự thay đổi nhanh chóng, linh hoạt, sáng tạo của các doanh nghiệp Việt. Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển

Xuất phát từ mong muốn mọi người vẫn có thể nhận được lương thực, thực phẩm cùng nhiều loại hàng hóa khác bất chấp khó khăn của dịch bệnh, ông Hoàng Tuấn Anh, Giám đốc Công ty khóa điện tử PHG Lock, sáng tạo mô hình “ATM gạo” và nhanh chóng được rất nhiều doanh nghiệp hưởng ứng, nhân rộng tại nhiều địa phương. Không chỉ các doanh nghiệp, nhiều cá nhân, tổ chức cũng đã huy động mọi người góp tiền, góp gạo, lương thực để hình thành nên những cây “ATM lương thực”, “siêu thị 0 đồng” hỗ trợ các đối tượng khó khăn trong mùa dịch một cách thiết thực nhất. Mô hình này nhanh chóng trở thành 1 trong những sáng kiến được chú ý nhiều nhất trên thế giới mùa Covid-19. Hãng tin Reuters ngày 13.4 đã dành hẳn 1 bài viết để chia sẻ cảm nhận của những người nghèo khi nhận được sự hỗ trợ rất kịp thời của các doanh nghiệp vốn cũng đang rất khó khăn giữa dịch bệnh. Trong bài viết được CNN đăng tải cùng ngày (giờ địa phương), trang tin nổi tiếng này đã giới thiệu rất chi tiết về hệ thống “ATM gạo” tại nhiều nơi ở Việt Nam. Đi từ Hà Nội, tới Huế, rồi Đà Nẵng, CNN ca ngợi ý tưởng hình thành một chiếc máy có thể phát gạo miễn phí của Việt Nam là “quá khó tin nhưng lại là sự thật” và nhấn mạnh: “Những “ATM gạo” này đã được thiết lập ở khắp Việt Nam để giúp đỡ những người đang cần chúng nhất trong đại dịch Covid-19”. Tiếp theo đó, hàng loạt bài báo với nội dung tương tự đã được nhiều trang tin quốc tế khác như New York Post, Insider, The Times of India, Bangkok Post… đăng tải và nhận được sự quan tâm từ công chúng quốc tế.