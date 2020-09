“Nới cửa” cho casino: Tại sao casino ở Việt Nam thua lỗ ?

Đáng nói, do phụ thuộc vào khách nước ngoài là chủ yếu nên tình trạng lỗ của các casino càng thê thảm hơn khi đại dịch Covid-19 khiến các đường bay quốc tế đến Việt Nam đến nay vẫn chưa được nối lại. Nhiều casino gần như đóng cửa không hoạt động do không có khách. Một quản lý casino ở một tỉnh phía bắc cho hay do sát biên giới nên khách đến chơi ở casino này chủ yếu là từ Trung Quốc . Tuy nhiên, ngay từ tháng 2, khi dịch Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán (Trung Quốc) rồi lan rộng ra thế giới, lượng khách đã sụt gần 80%, doanh thu cũng giảm tương đương. Mặc dù đã cho nhân viên nghỉ làm, giảm tối đa chi phí nhưng do phải hoạt động duy trì bộ máy ở mức cơ bản, nên đến nay, mỗi tháng casino này lỗ gần chục tỉ đồng.