Nông dân khốn đốn vì lúa giống không nảy mầm

Sau 2 vụ mùa thành công cùng Công ty CP nông sản hữu cơ Quảng Trị, vụ hè thu năm 2018 toàn tỉnh Quảng Trị có 8 hợp tác xã (HTX) tham gia vào dự án trồng lúa theo hướng hữu cơ với tổng diện tích hơn 142 ha.

Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu vụ đã có sự cố khi người dân cho rằng giống lúa RVT do Công ty giống cây trồng T.Ư cung cấp thông qua Trung tâm giống cây trồng tỉnh Quảng Trị có chất lượng thấp nên không nảy mầm.

Giống lẫn nhiều gạo, tạp chất

Theo trình bày của lãnh đạo các HTX thì tình trạng này xảy ra khá rộng. Trong đó, nặng nề nhất là tại HTX Phước Thị (xã Gio Mỹ, H.Gio Linh) gieo 20 ha, HTX Long Hưng (xã Hải Phú, H.Hải Lăng) gieo 8,6 ha..., tỷ lệ lúa giống nảy mầm chỉ đạt 30 - 40%. Kế đến, HTX có diện tích gieo trồng lớn nhất là Diên Khánh (xã Hải Dương, H.Hải Lăng) với 44 ha, tỷ lệ lúa giống nảy mầm cũng chỉ đạt từ 50 - 70%. Các HTX còn lại tỷ lệ nảy mầm cũng không đảm bảo...

Ảnh: Thanh Lộc Nông dân trồng lúa hữu cơ tại Quảng Trị tố chất lượng lúa giống thấp, nảy mầm ít

Ông Trần Quang Hậy, Giám đốc HTX Long Hưng, cho biết lúa giống được nông dân gieo với số lượng 6 kg/sào (trong đó, tỉnh hỗ trợ 2 kg, huyện hỗ trợ 2 kg, nông dân tự bỏ ra 2 kg) với giá tiền 26.000 đồng/kg. “Lúa giống được nhận về và chúng tôi làm đúng các quy trình trước khi gieo vào ngày 1 và 2.6. Tuy nhiên, sau khi gieo, tỷ lệ nảy mầm là rất thấp”, ông Hậy nói.

Tương tự, ông Nguyễn Chí Phi, Phó giám đốc HTX Diên Khánh, cũng cho biết: “Lúa giống nhưng lẫn gạo rất nhiều. Gieo lên thì cây rất thưa, không thể dặm lại được mà cũng không thể gieo thêm giống khác vào, còn để vậy thì sau này sản lượng sẽ thấp, bà con nông dân thiệt hại”.

Nông dân thiệt thòi Ông Đoàn Việt Cường, Phó giám đốc Công ty CP nông sản hữu cơ Quảng Trị, cho biết theo cam kết của công ty với các HTX, nếu các ruộng lúa gặp sâu bệnh và có năng suất thấp thì công ty vẫn sẽ bù năng suất 4,5 tấn/ha với giá 8.000 đồng/kg lúa tươi. “Tuy nhiên, trong trường hợp này, lúa giống nảy mầm ít, số lượng cây lúa không đảm bảo, dẫn đến năng suất thấp thì phía công ty không thể đứng ra bù năng suất cho bà con được dẫn đến người trồng lúa sẽ bị thiệt thòi”, ông Cường nói. Lòng vòng trách nhiệm

Trước những bức xúc của người dân, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp khẩn với các bên liên quan nhưng rất nhiều thắc mắc của các HTX vẫn chưa được làm rõ, dù tại nhiều biên bản kiểm tra hiện trường trước đó các bên đã chỉ ra: “Lúa giống RVT có tỷ lệ gạo, tạp chất cao, kém chất lượng”.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Lý, Giám đốc chi nhánh Công ty CP giống cây trồng T.Ư miền Trung (đóng tại Nghệ An), cho rằng không có bằng chứng nào khẳng định sự cố nêu trên là do chất lượng lúa giống hay do nguyên nhân khách quan nào đó. “Chỗ Trung tâm giống cây trồng vật nuôi Quảng Trị trước khi lấy giống về bán lại cho dân người ta cũng thử nảy mầm đảm bảo rồi mới lấy...”, ông Lý nói.

Ông Lý cũng không lý giải việc vì sao lúa không nảy mầm do khách quan nhưng diễn ra trên diện rộng, mà cho biết đã “xử lý” bằng cách cấp lại giống lúa RVT cho 32 ha lúa ở Quảng Trị để gieo lại.

Trong khi đó, ông Phạm Xuân Tuyên, Giám đốc Công ty giống cây trồng vật nuôi Quảng Trị, phân bua rằng đơn vị chỉ như 1 đại lý của Công ty CP giống cây trồng T.Ư. Tuy nhiên, công ty sẽ có trách nhiệm phối hợp với Công ty CP giống cây trồng T.Ư hỗ trợ cho nông dân công cày đất và gieo lại là 100.000 đồng/sào.

Thực tế, người dân trồng lúa hữu cơ tại Quảng Trị đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan và dù quyết định thế nào thì họ luôn là người chịu thiệt. Theo ông Văn Phước (xã viên HTX Long Hưng, có 8,6 ha lúa trồng theo hướng hữu cơ), trong các ngày 10 - 11.6, ông đã phải gieo lại tới 7 ha, tốn chi phí gần 20 triệu đồng nhưng đang lo lắng vì trễ vụ sẽ gặp phải lũ lụt, nguy cơ mất mùa.