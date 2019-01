Nông sản A Lưới về siêu thị

Những ngày đầu năm 2019, nông dân A Lưới đã đón nhận một tin vui: Sản phẩm chuối già lùn của họ đã chính thức được đưa lên kệ hàng của siêu thị Big C Huế. Lễ ra mắt dự án sinh kế cộng đồng hỗ trợ nông dân H.A Lưới tại siêu thị Big C Huế chính thức diễn ra hôm 12.1, do UBND H.A Lưới và các đối tác thực hiện, lần đầu tiên đã giúp đưa nông sản chuối già lùn lên kệ hàng của siêu thị.