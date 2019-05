Nông, thủy sản Việt bị EU từ chối và giám sát

Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU (Bộ Công thương) cho biết: Trong giai đoạn từ ngày 1.1 - 1.5.2019, Hệ thống cảnh báo nhanh của EU đối với mặt hàng thức ăn và thực phẩm nguy cơ gây rủi do cho sức khỏe cộng đồng (RASFF) thông báo có 9 lô hàng thủy sản và 8 lô hàng nông sản của Việt Nam bị từ chối hoặc giám sát khi nhập vào EU. Nguyên nhân là những lô hàng này không đáp ứng yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm của EU do chứa các chất vượt mức cho phép hoặc bị cấm sử dụng trong thực phẩm.

tin liên quan Hải Phòng bắt quả tang vụ bơm bột thạch agar vào tôm để bán kiếm lời Trong một diễn biến có liên quan, ngày 2.5, Văn phòng Chính phủ đã ban hành công văn 3556/VPCP-NN về việc tiếp tục triển khai kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất Theo đó, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tác hại của tôm chứa tạp chất, về công tác phòng, chống tình trạng đưa tạp chất vào tôm, sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công thương thường xuyên, định kỳ tổ chức các đợt thanh tra liên ngành về hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm có chứa tạp chất, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật…

Bộ Công an cần phải khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện nhiệm vụ xác định tội danh đối với hành vi tổ chức, tham gia đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm có tạp chất và hướng dẫn xử lý theo bộ luật Hình sự…

Tư liệu Bơm tạp chất vào tôm có thể bị xử lý hình sự Bộ Công thương cần phải chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tiếp tục tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, lưu thông và phân phối sản phẩm tôm có chứa tạp chất… Bộ Công thương cần phải chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tiếp tục tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, lưu thông và phân phối sản phẩm tôm có chứa tạp chất…