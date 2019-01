Hải Phòng bắt quả tang vụ bơm bột thạch agar vào tôm để bán kiếm lời

Sáng nay, 10.1, thông tin từ Phòng Cảnh sát môi trường (PC05) Công an thành phố Hải Phòng cho biết, tối 9.1, tại cơ sở buôn bán tôm số 1835 Ngô Gia Tự (phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng), lực lượng của Đội 6 thuộc PC05 Công an thành phố Hải Phòng phối hợp Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản và Sở NN-PTNT thành phố Hải Phòng phát hiện bà Nguyễn Thị Hạnh (ngụ tổ dân phố Trực Cát, phường Tràng Cát, quận Hải An, chủ cơ sở) cùng 2 người làm thuê là Nguyễn Văn Nên và Trần Văn Thức (cùng ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) có hành vi dùng bơm kim tiêm bơm tạp chất vào 60 kg tôm chết.

Khai báo với cơ quan chức năng, bà Hạnh cho biết hàng ngày đi mua tôm chết trên địa bàn quận Hải An, quận Đồ Sơn, quận Dương Kinh mang về bơm tạp chất làm tăng trọng lượng của tôm rồi bán kiếm lời

Theo lời bà Hạnh, số tôm được bơm tạp chất này được đưa vào các nhà hàng, khách sạn, cơ sở ăn uống trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Việc bơm tạp chất được cơ sở thực hiện từ cuối năm 2018 đến nay.

Lực lượng chức năng đã tịch thu 60 kg tôm đã bơm tạp chất, 1 máy nén khí, 1 bình chứa tạp chất, gần 30 xi lanh, nhiều túi tạp chất.

Cơ quan chức năng cho biết, tạp chất được dùng để bơm vào tôm là bột thạch agar (sản xuất từ rau câu). Được biết, tôm được bơm tạp chất thường to, căng, cầm nặng tay, các đốt trên thân tôm bị giãn ra, nhất là đốt số 3 và đầu tôm to bất thường. Đầu tôm sau khi bóc ra có tạp chất màu trắng.

Cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vi phạm kể trên theo quy định.