Novaland chi 60 tỉ hỗ trợ nhiều địa phương chống Covid-19

Sáng nay (3.6), Tập đoàn Novaland đã trao tặng UBND tỉnh Bình Thuận 10 tỉ đồng hỗ trợ kinh phí mua vắc xin phòng ngừa Covid-19 cho người dân trên địa bàn tỉnh. Trước đó, Novaland cũng đã trao tặng Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM 11 tỉ đồng và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10 tỉ đồng hỗ trợ kinh phí mua vắc xin Covid -19.

Đại diện Novaland cho biết hiện thực hóa lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch bệnh Covid-19” của Chính Phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tập đoàn Novaland đã có nhiều hoạt động chung tay góp sức cùng cộng đồng chiến thắng đại dịch Covid-19.

Với ngân sách gần 60 tỉ đồng, ngay từ khi xuất hiện dịch bệnh Covid-19, Novaland liên tiếp triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong công cuộc phòng, chống đại dich như: Đồng hành mua vắc xin phòng ngừa Covid-19 tại TP.HCM, BR-VT, Bình Thuận, sắp tới là Lâm Đồng nhằm chung tay với cộng đồng cũng như chia sẻ gánh nặng với ngân sách nhà nước. Khoản kinh phí còn được sử dụng cho mục đích mua máy thở và trang thiết bị y tế, hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng, động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh

Bên cạnh đó, Tập đoàn đã trao tặng trực tiếp đến Bệnh viện Nhân dân 115 các trang thiết bị Y tế chuyên dụng, cấp thiết, công nghệ cao như máy lọc máu liên tục, máy giúp thở, phòng áp lực âm vào tháng 4.2020. Điều này góp phần tạo điều kiện làm việc tốt hơn cho đội ngũ cán bộ y tế và những nhân sự trực tiếp tham gia phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế, trung tâm cách ly. Đồng thời, trao tặng 2 xe cấp cứu với trị giá 5 tỉ đồng đến Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM

Ngoài ra, Tập đoàn Novaland - đơn vị khởi xướng cùng nhiều doanh nghiệp cũng đã tổ chức chương trình “Kết nối cộng đồng, chung tay đẩy lùi dịch bệnh” nhằm chung tay đóng góp và trao tặng hàng ngàn phần quà đến tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 tại TP.HCM

"Từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020, Công ty luôn đảm bảo thực hiện mục tiêu kép: Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch bệnh của Chính phủ, và duy trì hoạt động bình ổn của Công ty cũng như đảm bảo an toàn cho khách hàng bằng nhiều biện pháp đồng bộ. Cùng chung tay góp sức với cộng đồng, cam kết kiên định với chiến lược phát triển bền vững, quản trị rủi ro chặt chẽ và tuân thủ các yêu cầu từ cơ quan kiểm soát dịch bệnh từ địa phương đến Chính phủ, Novaland tin tưởng ở tương lai tươi sáng dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi, an toàn sẽ trở lại với cả nước, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, mang lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân" - đại diện Novaland nhấn mạnh.