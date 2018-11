2 nữ tiếp viên VASCO đánh nhau ở sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 5.11, Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận đơn tố cáo của nữ tiếp viên hàng không (thuộc hãng hàng không VASCO) Đ.K.H về việc bị N.T.V.A. (tiếp viên trưởng) hành hung.

Theo đơn tố cáo của tiếp viên Đ.K.H, chiều 4.11, sau khi hoàn thành chuyến bay OV8060 từ Cà Mau – TP.HCM đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, hai nữ tiếp viên của hãng VASCO là N.T.V.A và Đ.K.H đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, cả 2 bên xông vào đánh nhau.

Theo đơn tố cáo của tiếp viên Đ.K.H., người này bị chấn thương phần mềm và trong trình đánh nhau, chiếc túi (bên trong chứa tài sản trị giá hơn 10 triệu đồng) của cô để trên xe đã bị mất.

Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Thái Trung, Giám đốc Hãng hàng không VASCO xác nhận có vụ việc trên xảy ra. Thừa nhận sự việc trên có gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của hãng, tuy nhiên ông Trung giải thích rõ sự việc xảy ra sau khi chuyến bay đã kết thúc, hoàn toàn không ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của chuyến bay và đây là việc riêng, do mâu thuẫn cá nhân của 2 tiếp viên.

Lãnh đạo VASCO thông tin thêm nữ tiếp viên Đ.K.H từng nhiều lần vi phạm quy định của hãng, đã bị kỷ luật, đưa xuống phục vụ công tác dưới mặt đất và có gửi đơn xin nghỉ việc cách đây 2 ngày. "Đây là mâu thuẫn cá nhân, có cả việc mất đồ nên cần công an điều tra, làm rõ" - ông Trung nói.