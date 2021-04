One IBC: Đầu tư vào Hồng Kông, nhiều ưu thế cho doanh nghiệp Việt Nam

Sức hấp dẫn của cửa ngõ kinh tế của châu Á

Nằm ở vị trí chiến lược dọc theo tuyến đường biển chính, Hồng Kông chính là nơi cung cấp một lượng hàng hóa khổng lồ cho toàn thế giới và một trung tâm giao thông vận tải bậc nhất châu Á. Khoảng 170 năm trước, chỉ là một làng chài nhỏ ngoài khơi bờ biển Nam Trung Quốc, đến nay nơi đây đã chuyển mình trở thành một trong những thực thể thương mại lớn nhất thế giới về giá trị hàng hóa, với tổng kim ngạch thị trường lên tới hơn 32 nghìn tỷ đô la Mỹ trong năm 2020.

Hồng Kông là một trong những cảng container nhộn nhịp nhất thế giới

Hồng Kông là một cảng tự do cho tất cả các tàu đến từ khắp nơi trên địa cầu và chính sách kiểm soát đối với nhập khẩu, xuất khẩu và tái xuất khẩu rất được lòng các doanh nghiệp, đồng thời còn là một trong những cảng trung tâm phục vụ khu vực Đông Nam và Đông Á, cửa ngõ kinh tế của Trung Quốc. Hơn thế, vùng đất này còn rất thân thiện với doanh nghiệp và có cảng biển trung tâm hiện đại, năng động bậc nhất châu Á. Lợi thế này cùng với sự mở cửa của Trung Quốc đã đưa Hồng Kông trở thành một trong những cảng container nhộn nhịp, thu hút vô số nhà đầu tư nước ngoài nói chung và Việt Nam nói riêng.

Nơi giao thoa nền kinh tế toàn cầu

Nền kinh tế Hồng Kông được định hướng từ bên ngoài và phụ thuộc nhiều vào thương mại với phần còn lại của thế giới, đã phát triển trở thành thị trường giao dịch hàng hóa và nhà xuất nhập khẩu lớn thứ 7 trên thế giới trong năm 2020. Theo Báo cáo Đầu tư Thế giới năm 2020 do UNCTAD công bố, nguồn vốn FDI vào Hồng Kông đã đạt 1,867 tỷ USD vào năm 2019 trở thành nơi tiếp nhận dòng chảy đầu tư lớn thứ 4 toàn cầu. Theo Giám sát Xu hướng Đầu tư toàn cầu mới nhất của UNCTAD được công bố vào ngày 27.10.2020, đầu tư trực tiếp nước ngoài toàn cầu (FDI) giảm 49% trên toàn thế giới trong nửa đầu năm 2020 so với năm 2019, nhưng FDI của Hồng Kông vẫn tiếp tục tăng 22% trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang hồi phục chậm từ khủng hoảng của đại dịch Covid-19.

Hồng Kông - nơi giao thoa kinh tế toàn cầu

Ông Vũ Đại Dương - Phó giám đốc của One IBC, tập đoàn chuyên tư vấn - cung cấp dịch vụ doanh nghiệp nước ngoài, cho biết: “Hồng Kông vẫn sẽ hấp dẫn giới đầu tư nước ngoài cũng như Việt Nam nhờ những yếu tố thuận lợi như: vị trí chiến lược giúp các doanh nghiệp tiến sâu vào thị trường Trung Quốc, vị thế là một cảng tự do, hệ thống chính sách ưu đãi đầu tư, cơ sở hạ tầng tốt và an ninh tư pháp”. Với nguồn lực đầu tư dồi dào đến từ khắp nơi trên thế giới không chỉ riêng châu Á, Hồng Kông xứng đáng với danh hiệu nơi giao thoa kinh tế toàn cầu. Cho đến nay, Hồng Kông đã ký 8 hiệp định tự do thương mại (FTA), giúp việc giao thương giữa Việt Nam và Hồng Kông trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn đáng kể.

Mở công ty tại Hồng Kông trong vòng 24 giờ

Ông Dương nhận định rằng, Hồng Kông là một trong những nơi dẫn đầu về thương mại quốc tế, là trung tâm dịch vụ có giá trị gia tăng cao và là đầu cầu giúp các doanh nghiệp Việt tiến vào một trong “công xưởng” sản xuất lớn nhất thế giới là Trung Quốc. Nhiều nền kinh tế lớn nhất thế giới đang có xu hướng đặt trụ sở tại châu Á, điều này đặt Hồng Kông vào một vị trí địa lý vững chắc. Hơn nữa, Hồng Kông có nền kinh tế và hệ thống tài chính ngân hàng uy tín và phát triển, là tiền đề cho sự phát triển bền vững khi giới đầu tư Việt thành lập doanh nghiệp tại đây.

Doanh nghiệp Việt Nam chuyển hướng sang thành lập công ty tại Hồng Kông

Thêm vào đó, Hồng Kông còn hội tụ nhiều thế mạnh mà giới đầu tư Việt Nam có thể cân nhắc. Trong hai thập kỷ qua, Hồng Kông đã vươn lên xếp thứ 4 trong "cuộc đua" với Singapore để trở thành trung tâm tài chính lớn thứ 4 thế giới, chỉ sau New York, London và Thượng Hải, đồng thời là thị trường hấp dẫn của giới đầu tư Việt Nam. Đặc khu này có sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ 4 và thị trường phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng lớn thứ 2 trên thế giới tính đến năm 2020, và là một trong những nơi tập trung nhiều trụ sở công ty nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ngoài ra, việc thành lập công ty tại đây rất nhanh chóng, dễ dàng và tiết kiệm chi phí.