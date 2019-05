'Ông lớn' kinh doanh BOT bất ngờ báo lỗ

Công ty cổ phần Tasco (mã chứng khoán HUT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2019. Theo đó, doanh thu công ty đạt 319,3 tỉ đồng, tăng 4,78% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, phần thu lớn nhất vẫn đến từ hoạt động thu phí BOT giao thông gần 141 tỉ đồng.

Tuy nhiên, công ty bị lỗ sau thuế 10,2 tỉ đồng trong khi quý 1/2018 lãi hơn 10 tỉ đồng. Như vậy lợi nhuận sụt giảm đến 201,33% chủ yếu do trong kỳ khoản lãi vay của Tasco tăng mạnh lên 62 tỉ đồng, tăng 62,12%.

Từ tháng 3 năm nay, trạm BOT Mỹ Lộc (Nam Định) thuộc quản lý của Tasco đã được UBND tỉnh Nam Định cho phép thu phí trở lại sau hơn 7 tháng tạm dừng hoạt động. Trước đó, vào tháng 7.2018, nhiều tài xế tập trung phản đối tại trạm BOT Mỹ Lộc vì cho rằng trạm đặt không đúng vị trí.

Tasco là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực BOT giao thông lớn nhất cả nước. Những năm gần đây, Tasco cũng chuyển sang đầu tư mạnh vào bất động sản. Tuy nhiên doanh thu lĩnh vực được Tasco đặt nhiều tham vọng này lại đang có chiều hướng ngày càng đi xuống. Nếu quý đầu năm trước doanh thu từ bất động sản mang về cho Tasco hơn 107 tỉ đồng thì năm nay chỉ đạt 33,7 tỉ đồng, giảm tới 68%.

Trước đó, năm 2018 lợi nhuận của Tasco cũng sụt giảm gần 75% so với năm trước. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty chỉ đạt 77,2 tỉ đồng so với số 304,8 tỉ đồng của năm 2017. Theo giải trình của công ty, nguyên nhân do doanh thu từ bất động sản sụt giảm khi một số dự án mới đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đủ điều kiện bán hàng. Bên cạnh đó, doanh thu hai trạm thu phí Tân Đệ và Mỹ Lộc đoạn từ cầu La Uyên đi cầu Tân Đệ - huyện Vũ Thư (Thái Bình) và dự án xây dựng tuyến tránh đường bộ mới Nam Định - Phủ Lý đoạn tuyến tránh TP.Nam Định tạm dừng thu từ tháng 6.2018 và tháng 7.2018.

Đồng thời, trong năm qua công ty đã tiếp nhận các trạm thu phí từ các nhà đầu tư BOT để thực hiện dịch vụ thu phí tự động không dừng. Tuy nhiên phần doanh thu này đầu năm chưa cao do mới chỉ được thanh toán đến 50% chi phí quản lý thu của các dự án BOT. Trong khi đó chi phí phát sinh trong giai đoạn đầu tiếp nhận các trạm thu phí cao. Tuy nhiên về mặt bản chất, lợi nhuận của nhà đầu tư dự án thu phí không dừng được nhà nước đảm bảo là 12%/vốn chủ sở hữu/năm. Ngoài ra còn có phần chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2018 tăng 34,58% do thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng tổn thất cho năm tài chính 2019.

Giá cổ phiếu HUT của Tasco trên sàn Hà Nội liên tục đi xuống và hiện còn 3.500 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 50% so với giá một năm trước.