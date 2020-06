Ông Nguyễn Văn Bình: VietinBank tiếp tục phát huy vai trò ngân hàng chủ lực

Theo Trưởng ban Kinh tế T.Ư, trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Ngành ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Do đó, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, phát triển hoạt động kinh doanh hiệu quả, an toàn, bền vững; tiếp tục phát huy vai trò ngân hàng chủ lực và trụ cột trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước sẽ là nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang của Đảng bộ VietinBank.