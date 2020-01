Ông Trần Bá Dương: ‘Không giải cứu để làm anh hùng’

Nói giải cứu thì nghe lớn quá. Đúng là người ta khó khăn thì người ta mới mời gọi mình tham gia hợp tác. Nhưng nếu xem đó là một cơ duyên, giúp cho họ vượt qua khó khăn, đồng thời mình cũng có thêm một ngành nghề sản xuất kinh doanh thì đó cũng chính là cơ hội để chúng tôi phát triển. Thế nên với tôi, đây chỉ là chia sẻ hợp tác giữa doanh nghiệp (DN), doanh nhân, để cùng nhau đóng góp, nâng tầm nông nghiệp Việt Nam.

Thực tế nông nghiệp của mình còn rất yếu. Đơn cử như cây ăn trái, hiện chỉ Bình Thuận có quy mô thanh long đảm bảo cung ứng tươi hằng ngày cho thị trường. Còn lại các trái cây khác đều manh mún, nhỏ lẻ. Mà sản xuất trồng trọt manh mún thì không hiệu quả. Ngược lại làm quy mô lớn, quản trị công nghiệp và áp dụng cơ giới hóa thì rất tốt. Việc hợp tác với ông Đức (ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HAGL) giúp tôi có kinh nghiệm về chia sẻ hợp tác, quản trị ở quy mô lớn; bài toán giải quyết về tài chính, các giải pháp về cơ giới hóa. Qua 1 năm đến nay, HNG đã giảm được lỗ lũy kế, tự cân đối được dòng tiền, sang năm là có lời. Đặc biệt, chúng tôi còn đóng góp vào doanh số xuất khẩu khoảng 400 triệu USD trong năm nay. Bên cạnh việc hợp tác với HNG, Thadi (thuộc Thaco) cũng mua lại của HNG 26.000 ha, đã triển khai 15.000 ha trong đó có 5.000 ha chuối, còn lại là các trái khác. Thadi còn tự chăn nuôi bò thịt, năm nay dự kiến 90.000 con. Nhắc lại những con số này để thấy, khi chúng tôi đầu tư vào chỗ ông Đức, HNG đang rất khó khăn về tài chính, thậm chí phải dùng đến từ giải cứu nhưng chúng tôi đã làm được, dự kiến năm nay Thadi sẽ có lãi. Thế nên gọi là giải cứu cũng được nhưng ở góc độ tôi vừa nói, đó cũng chính là cơ hội để chúng tôi tiến vào ngành nghề mới với quy mô lớn một cách nhanh nhất.

Ở thương vụ trước, ông Đoàn Nguyên Đức đã viết thư, gọi điện cho ông rồi 2 ông cùng nhau qua Lào, Campuchia... khảo sát thực tế. Và như ông đã từng kể, khoảnh khắc chứng kiến bức tranh đối lập giữa một bên là sự hoang tàn của cao su, cọ dầu và một bên là nhựa sống căng tràn của vườn cây ăn trái đã chạm đến cảm xúc của ông, khiến ông không thể buông tay. Còn lần này, “vua cá tra” Dương Ngọc Minh đã nói gì với ông? Điều gì ở Hùng Vương đã khiến ông quyết định hợp tác?

Cách đây 3 tháng, ông Minh đến gặp tôi đặt vấn đề rằng công ty đang khó khăn, giá cổ phiếu chỉ còn hơn 2.000 đồng/CP. Thú thực là tới giờ phút này tôi cũng chưa xuống chỗ ông Minh để coi ông làm cái gì dưới đó, nhưng có mấy lý do khiến tôi quyết định. Đầu tiên là khi nghe về ông Minh, tất cả mọi người đều khen, y như ngày trước với ông Đức. Nên tôi có được niềm tin và quyết định là mình phải làm cái gì đó cho DN này. Hơn nữa, ĐBSCL là số 1 về nuôi cá tra, cá basa xuất khẩu, nên làm được gì để giúp vùng đất này có ý nghĩa rất lớn về mặt xã hội cũng là lý do thôi thúc tôi.

Thứ hai, dù tôi chưa trực tiếp xuống thăm nhưng anh em (trong Thaco) thì đã đi và có báo cáo đầy đủ. Từ đó tôi nhìn thấy được yếu tố “thiên thời” của Hùng Vương. Về con cá, công ty này có kinh nghiệm 15 năm hoạt động trong lĩnh vực chế biến xuất khẩu cá da trơn lớn nhất Việt Nam, với chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất thức ăn chăn nuôi đến nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu. Hùng Vương khó khăn do Mỹ áp thuế chống bán phá giá và sai về chiến lược mở rộng thông qua thâu tóm các công ty. Về heo, Hùng Vương sở hữu độc quyền giống heo được chuyển giao từ Đan Mạch. Họ cũng đã đầu tư xây dựng các trại heo giống công nghệ cao tại An Giang, Bình Định, sản xuất thức ăn gia súc, cung cấp heo giống và thức ăn gia súc theo quy trình công nghệ châu Âu an toàn và chất lượng cao cho người dân tham gia chăn nuôi nên giá thành cao hơn so với cách nuôi dễ dãi, đầu tư thấp. Đó cũng chính là lý do khiến Hùng Vương khó khăn, thua lỗ. Thế nhưng dịch tả lợn châu Phi cho thấy, việc chăn nuôi heo phải được đầu tư ở mức độ lớn hơn, kỹ lưỡng hơn và muốn như vậy thì giá heo sẽ tăng lên ở mức hợp lý. Nếu nhìn ở góc độ, hướng đi của Hùng Vương là đúng và việc tham gia chăn nuôi heo vào Hùng Vương là “thiên thời”.