Online hóa cuộc sống

Thanh toán không tiền mặt nhiều hơn

Thanh toán qua app tại một quán cà phê

Tương tự, Công ty thanh toán điện tử Visa cho biết giao dịch không tiếp xúc trong 6 tháng đầu năm 2020 tại Việt Nam đã tăng kỷ lục hơn 500% so với 6 tháng đầu năm 2019. Đây là phương thức mà người dùng chỉ cần chạm thẻ hoặc điện thoại lên máy đọc thẻ POS. Việc thanh toán này dần dần trở nên phổ biến, nhất là khi đại dịch Covid-19 đã khiến các đơn vị chấp nhận thẻ đang tìm cách để có thể phục vụ khách hàng một cách an toàn. Số liệu từ khảo sát thái độ thanh toán Theo Công ty CP thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS), 6 tháng đầu năm 2020, tổng số lượng và tổng giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt qua hệ thống này tăng lần lượt 138% và 140,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy đã có sự dịch chuyển lớn từ thói quen rút tiền mặt sang giao dịch thanh toán cũng như giao dịch chuyển tiền điện tử trong các hoạt động hằng ngày của người dân.Tương tự, Công ty thanh toán điện tử Visa cho biết giao dịch không tiếp xúc trong 6 tháng đầu năm 2020 tại Việt Nam đã tăng kỷ lục hơn 500% so với 6 tháng đầu năm 2019. Đây là phương thức mà người dùng chỉ cần chạm thẻ hoặc điện thoại lên máy đọc thẻ POS. Việc thanh toán này dần dần trở nên phổ biến, nhất là khi đại dịch Covid-19 đã khiến các đơn vị chấp nhận thẻ đang tìm cách để có thể phục vụ khách hàng một cách an toàn. Số liệu từ khảo sát thái độ thanh toán người tiêu dùng Việt Nam gần đây do Visa thực hiện cho thấy hiện tại có 37% người tiêu dùng đang sử dụng thanh toán thẻ không tiếp xúc. Trong đó có 85% người cho rằng họ thường xuyên sử dụng phương thức thanh toán này ít nhất một lần một tuần.