Phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu tiếp tục hoãn khai trương để tránh dịch

Đại diện Sở GTVT TP.HCM cho biết lễ khai trương tuyến vận tải hành khách, hàng hóa bằng phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu dự kiến tổ chức vào ngày 2.9 tới sẽ không thể diễn ra theo đúng kế hoạch.

Nguyên nhân do diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, khai trương trong mùa dịch sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả khai thác của chủ đầu tư. Đồng thời, tiến độ xây dựng đầu bến phía Vũng Tàu hiện triển khai còn chậm do khó khăn liên quan thủ tục, khả năng khó hoàn thành trong tháng này để đồng bộ với đầu bến Cần Giờ. Do đó, tuyến phà biển đầu tiên của TP.HCM đi Vũng Tàu dự kiến sẽ lùi lịch khai trương tới tháng 10 hoặc điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thực tế của dịch bệnh.