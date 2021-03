Phải bầu người có năng lực vào Ban quản trị

Phát biểu tại tọa đàm “Ai bảo vệ quyền lợi cư dân trong chung cư?” do Báo Thanh Niên tổ chức hôm qua 11.3, ông Nguyễn Trung Tín, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản An Gia , dẫn chứng: 6 dự án mà An Gia đã bàn giao đưa vào sử dụng và nhanh chóng thành lập ban quản trị (BQT), bàn giao quỹ bảo trì 2%, nhưng còn gặp nhiều khó khăn do sự hờ hững của người dân khi nhận nhà.