Phập phồng heo hơi tiếp tục tăng giá

Tuần qua, thông tin từ Bộ Thương mại Thái Lan, giá heo hơi tại nước này đã tăng mạnh do nhu cầu tiêu thụ trong nước tăng. Cụ thể, sau khi tháo dỡ các biện pháp cách ly chống dịch Covid-19, giá heo hơi tại Thái Lan tăng đột biến, từ 70 - 72 baht/kg vọt lên 80 baht/kg (tương đương 60.000 đồng/kg). Nếu giá heo hơi tại nước này trên mức 80 baht/kg, cơ quan quản lý sẽ tính đến phương án áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu heo. Điều này khiến không ít thương lái, nhà kinh doanh thịt heo tại VN lo ngại.

Hiện tại, theo thông tin từ các doanh nghiệp (DN) chăn nuôi lớn và các thương lái, trung bình mỗi ngày thị trường trong nước tiêu thụ khoảng 3.000 - 4.000 con heo nhập từ Thái Lan. Vào những ngày cao điểm, khi heo hơi trong nước thiếu trầm trọng, lượng heo nhập từ Thái Lan đưa ra thị trường từ 6.000 - 7.000 con mỗi ngày. Giá heo hơi nhập khẩu bán ra tầm 83.000 - 85.000 đồng/kg. Còn thông tin từ Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), đến giữa tháng 7 năm nay, tức sau hơn 1 tháng cho nhập khẩu chính thức heo sống từ Thái Lan, lượng heo nhập chỉ khoảng 10.000 con. Con số này theo các nhà kinh doanh là không đáng kể so với nhu cầu thị trường.

Ông Lê Xuân Huy, Phó tổng giám đốc Công ty chăn nuôi CP Việt Nam, thông tin đa số heo Thái Lan đưa về bằng đường tiểu ngạch, còn heo nhập khẩu chính ngạch mới được hơn một tháng nay nên số lượng không đáng kể. Hiện mỗi ngày, Công ty CP Việt Nam bán ra thị trường từ 13.500 - 14.500 con heo được chăn nuôi trong nước, trong đó thị trường phía nam chiếm 60%. Giá heo hơi của CP Việt Nam hiện bán ở mức 81.000 đồng/kg và “cho dù thị trường khan hiếm hay không, công ty vẫn giữ mức giá trên và đưa đủ lượng heo cung ứng ra thị trường nhằm giữ bình ổn giá”, ông Huy nói.

Trước tình hình giá thịt heo “cố thủ” ở mức cao, cuối tuần qua, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 1899/QĐ-BCT thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do bộ này chủ trì, phối hợp với Bộ NN-PTNT, Bộ Tài chính... rà soát, đánh giá thực trạng toàn bộ chuỗi chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh, hệ thống phân phối, cung ứng, lò mổ và đầu mối bán buôn, bán lẻ đến người bán cuối cùng trực tiếp cho người tiêu dùng đối với mặt hàng heo giống, heo hơi và các sản phẩm thịt heo trên thị trường. Đối tượng kiểm tra là DN, tổ chức, cá nhân tham gia ở các khâu khác nhau trong toàn bộ chuỗi chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh, phân phối, cung ứng heo giống, heo hơi, các sản phẩm từ heo...

Ông Lê Xuân Huy cho rằng nếu Thái Lan đột ngột siết không cho bán heo ra nước ngoài bằng đường tiểu ngạch lẫn chính ngạch, chắc chắn thị trường heo hơi trong nước sẽ có biến động nhẹ. “Thị trường thiếu hụt 5.000 con mỗi ngày bắt buộc phải có thay đổi. Tuy nhiên, tôi nghĩ giá thịt heo tăng nếu có cũng không đáng kể. Do mọi năm, từ tháng 8 đến tháng 11, thị trường tiêu thụ thịt heo trong nước chậm hơn so với những tháng còn lại trong năm. Thứ hai, sắp tới vào mùa nước nổi, thị trường đặc biệt phía nam với nguồn thủy hải sản dồi dào, sẽ thay thế phần lớn nguồn thực phẩm tươi sống cho người tiêu dùng, nên áp lực của nhu cầu thịt heo cũng không quá cao. Ngoài ra nữa, thông tin mới cập nhật về việc tái giãn cách xã hội tại TP.Đà Nẵng vì những ca nhiễm Covid-19 mới sẽ khiến thị trường trong những ngày tới giảm áp lực đáng kể”, ông Huy nhận định.

Còn ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, nhấn mạnh thị trường heo Thái Lan tại Việt Nam chủ yếu là heo nhập lậu, còn heo nhập chính thức không nhiều. Nếu Thái Lan siết heo xuất chính ngạch, thị trường heo hơi trong nước sẽ không lo ngại. Ngoài dịch tả lợn châu Phi còn diễn biến phức tạp, nhiều trang trại chăn nuôi vẫn bán tháo khi thấy dấu hiệu bất ổn. Thế nên, thị trường có nhiều ngày lượng heo nhỏ bán ra chợ chiếm tỷ lệ rất cao, đến 20%. “Trong ngắn hạn, giá heo hơi nếu hụt hàng có tăng giá cũng không đáng kể bởi nhiều trang trại sẵn sàng bán heo nhỏ ra thị trường”, ông Đoán khẳng định.

Nói về heo sống nhập từ Thái Lan, ông Đoán cho rằng giấy phép của một DN nhập lên đến trăm ngàn con, nhưng hiện giá thị trường cao khiến các DN nhập khẩu “không chịu nổi”, không còn mặn mà nhập nữa. “Nếu Chính phủ không can thiệp vào giá bán heo hơi của các công ty chăn nuôi lớn, giá heo hơi từ nay đến cuối năm không tăng mà có hướng giảm nhẹ. Còn nếu can thiệp kiểu buộc xuống 70.000 đồng/kg hay 75.000 đồng/kg, giá thị trường tự do sẽ vọt lên trên mức 90.000 đồng/kg ngay lập tức. Thế nên theo tôi, để chỉ số tiêu dùng trong 2 quý cuối năm không bị ảnh hưởng mạnh bởi giá thịt heo , cơ quan quản lý nên để mặt hàng này cho thị trường tự điều tiết”, ông Đoán phân tích.