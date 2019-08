Phó thủ tướng nhắc ‘không để xảy ra tình trạng giành giật phi công’

Tại hội nghị sơ kết an ninh hàng không sáng nay, 15.8, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, 7 tháng đầu năm, thị trường hàng không tăng trưởng nhanh, tốc độ mở rộng đội máy bay cũng tăng cao, kéo theo sự gia tăng nhu cầu phi công, nhân viên bảo dưỡng tàu bay, tiếp viên hàng không. Đồng thời, đòi hỏi nguồn lực của nhà chức trách hàng không cho công tác giám sát an toàn hàng không.

Bên cạnh đó, việc các hãng đang sử dụng tỷ lệ phi công nước ngoài cao, nhiều quốc tịch (lên đến 50 quốc tịch) đã gây ra nhiều khó khăn trong công tác kiểm soát và tiêu chuẩn hoá.

“Không nên để xảy ra tình trạng giành giật phi công trong nước. Phi công cũng là tài nguyên quốc gia, không để tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. Cũng không nên quảng cáo quá năng lực của hãng hàng không. Phải hướng đến ngành hàng không lành mạnh, tăng vị thế quốc gia, tránh mặt trái của kinh tế thị trường”, Phó thủ tướng yêu cầu.

Cho rằng an toàn hàng không vẫn được đảm bảo tốt hơn so với cùng kỳ năm 2018, tuy nhiên, Phó thủ tướng cũng lưu ý, ngành hàng không vẫn còn để xảy ra một số vụ việc như trộm cắp tài sản, hành khách mang theo vũ khí, vi phạm quy định về sử dụng giấy tờ đi tàu bay. Còn xảy ra các vụ gây rối trật tự công cộng, đe doạ nhân viên hàng không, điển hình như vụ việc hành khách say rượu có hành vi sàm sỡ nữ hành khách và tiếp viên tàu bay...

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cho biết, 7 tháng đầu năm, không có tai nạn, sự cố mất an toàn bay nghiêm trọng (mức B), các sự cố uy hiếp an toàn cao (mức C) cũng giảm so với cùng kỳ năm 2018.

Liên quan đến máy bay B737 MAX , theo ông Tuấn, trong tháng 3, sau các tai nạn tàu bay với tàu bay B737 Max của hãng hàng không Lion Air và Ethiopia Airlines, Cục Hàng không đã chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình và kịp thời đưa ra quyết định cấm hoạt động khai thác tàu bay B737 Max trong không phận Việt Nam.

Hiện, Cục Hàng không vẫn đang tiếp tục theo dõi, chờ kết luận điều tra nguyên nhân tai nạn tàu bay, công tác khắc phục đối với tàu bay B737 Max được phê chuẩn bởi FAA, EASA và một số nhà chức trách hàng không khác... trước khi quyết định việc cho phép khai thác 737 Max tại Việt Nam.