Quân khu 9 hỗ trợ Bạc Liêu thu hoạch, tiêu thụ nông – thủy sản

Chiều 18.8, tại trụ sở UBND tỉnh Bạc Liêu diễn ra lễ ký kết kế hoạch phối hợp giữa UBND tỉnh Bạc Liêu và Bộ tư lệnh Quân khu 9 giúp nhân dân thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ nông - thủy sản trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở khu vực ĐBSCL.

Theo báo của UBND tỉnh Bạc Liêu, từ ngày 15.8 – 20.9, Bạc Liêu bước vào thu hoạch lúa hè thu với diện tích hơn 56.000 ha, ước sản lượng đạt trên 330.000 tấn. Sản lượng lúa để lại tiêu thụ trong dân và được các đơn vị ký kết bao tiêu chỉ chiếm khoảng 40% diện tích, còn lại hơn 60% diện tích cần được hỗ trợ tiêu thụ của các doanh nghiệp, thương lái ngoài tỉnh. Sản lượng rau, màu cần được hỗ trợ tiêu thụ trong thời gian này cũng trên 30.000 tấn. Cùng với đó, Bạc Liêu còn có hơn 78.000 tấn thủy sản sẽ thu hoạch từ nay đến giữa tháng 9 bị đứt gãy cục bộ đầu vào, đầu ra trong sản xuất và tiêu thụ do gặp khó khăn về việc lưu thông, vận chuyển.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn tồn kho gần 26.000 tấn muối, cần tiêu thụ. Theo đánh giá, việc tiêu thụ nông sản còn chậm, thương lái ngoài tỉnh đến thu mua chưa nhiều, do khó khăn trong khâu vận chuyển qua các chốt kiểm dịch Covid-19, chủ yếu thương lái mua tiêu thụ trong tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Chính ủy Quân khu 9, nhấn mạnh trong thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9 đã tăng cường giúp dân thu hoạch, vận chuyển, tiêu thụ nông, thủy sản và giúp đến khi nào xong thì thôi chứ không có thời gian cụ thể. Ngoài tăng cường nhân lực, khi có yêu cầu, Quân khu 9 sẳn sàng điều xe để vận chuyển, bởi hiện đơn vị có đến 70 xe tải lớn. Quân khu 9 sẽ phối hợp với tỉnh Bạc Liêu tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, an toàn. Đơn vị xem đây là trách nhiệm to lớn trong việc hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng chung bởi dịch bệnh Covid-19.