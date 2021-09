Quận Tân Bình mở rộng vùng xanh, đạt 6/6 tiêu chí kiểm soát dịch

Cụ thể, về nhóm chỉ số mắc mới Covid-19, quận Tân Bình đạt 3/3 tiêu chí. Từ ngày 25.8 - 28.9, số ca mắc mới trong cộng đồng tại quận giảm liên tục từ 4.259 ca (tuần từ 25 - 31.8) xuống còn 601 ca (tuần từ 22 - 28.9); Tương ứng trong tuần qua đã giảm so với 2 tuần liền kề trước đó và giảm 85,9% so với tuần cao nhất trong đợt dịch.

Tỷ lệ dương tính/số người lấy mẫu xét nghiệm giảm liên tục trong vòng 5 tuần: từ 3,3% xuống 1,4%, xuống 1,3%, xuống 0,8% và xuống 0,2%. Quận không ghi nhận chuỗi, chùm ca lây nhiễm mới xuất hiện trong vòng 7 ngày.

Đối với nhóm chỉ số về nguy cơ lây nhiễm, quận Tân Bình cũng đạt 3/3 tiêu chí. Theo đó, đã giảm 77,5% (so với tiêu chí giảm 30%) tổ dân phố ở mức độ nguy cơ rất cao (vùng đỏ); giảm 56,2% (so với tiêu chí giảm 30%) tổ dân phố ở mức độ nguy cơ cao (vùng cam) và giảm 33% (so với tiêu chí giảm 30%) tổ dân phố ở mức độ nguy cơ (vùng vàng).

Tính đến 27.9, quận Tân Bình ghi nhận có 1.182/1.503 tổ dân phố vùng xanh (chiếm tỷ lệ 78,6%); có 213/1.503 tổ dân phố vùng vàng (chiếm tỷ lệ 14,2%); có 64/1.503 tổ dân phố vùng cam (chiếm tỷ lệ 4,3%) và chỉ còn 44/1.503 tổ dân phố vùng đỏ (chiếm tỷ lệ 2,9%). So với ngày 20.9, tăng 230 vùng xanh, giảm 89 vùng vàng, giảm 45 vùng cam, giảm 96 vùng đỏ. 94,79% người dân từ 18 tuổi trở lên ở quận Tân Bình đã tiêm mũi 1 Với phương châm “xây dựng mỗi phường là một pháo đài phòng chống dịch”, đến nay tình hình dịch Covid-19 ở địa phương này cơ bản được kiểm soát, số ca F0 mắc mới trong thời gian gần đây có xu hướng giảm dần. Từ ngày 22 - 27.9, quận đã thực hiện 3 đợt xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên được 284.764 mẫu, phát hiện 501 ca F0, chiếm tỷ lệ 0,18% (trong đó ngày 26, 27.9 phát hiện 68 ca F0/124.490 mẫu, chiếm tỷ lệ thấp 0,05%).

Đánh giá cấp độ dịch tại 15 phường theo dự thảo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Coivd-19”, có 1 phường đạt cấp 1; 3 phường đạt cấp 2; 11 phường đạt cấp 3, không có phường cấp 4.

Hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn có những tín hiệu lạc quan, số ca bệnh tăng mới trong ngày thấp hơn số ca xuất viện mỗi ngày, tỷ lệ người dân tiêm đủ 2 mũi vắc xin tiếp tục tăng, có 94,79% người dân từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 và 41,49% người đủ điều kiện đã tiêm mũi 2, số bệnh nhân có triệu chứng và chuyển nặng ở mức thấp.