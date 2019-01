'Quên' công bố thông tin, nhiều doanh nghiệp nói do sơ suất

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM mới đây ra quyết định nhắc nhở trên toàn thị trường đối với cổ phiếu BHN của Tổng công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Hà Nội (Habeco). Nguyên nhân, do Habeco đã vi phạm về công bố thông tin 3 lần trở lên trong vòng 1 năm gồm chậm công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2017, chậm công bố thông tin việc điều chỉnh hồi tố năm 2016 và chậm công bố về đơn từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm sát của bà Đinh Thị Thanh Hải…

Nguyên nhân theo công văn giải trình của Habeco nguyên nhân là “Do sơ suất của Bộ phận lập báo cáo và công bố thông tin”.

Tương tự, khi bị nhắc nhở toàn thị trường về việc chậm báo cáo và công bố thông tin đối với 14 giao dịch chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng với tổng giá trị các giao dịch trên 3.200 tỉ đồng từ năm 2013 - 2017, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) cũng giải trình, do liên tục có sự thay đổi nhân sự thư ký quản trị doanh nghiệp nên quá trình cập nhật các quy định quản trị còn hạn chế, hiểu chưa đúng về nội dung và thời hạn công bố thông tin. Riêng về việc không công bố thông tin bị xử phạt và truy thu do vi phạm thuế, QCG giải thích là do sơ suất giữa bộ phận kế toán và công bố thông tin nên bỏ sót. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư ngạc nhiên bởi QCG đã có thâm niên hơn 8 năm niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

QCG Quốc Cường Gia Lai quên công bố 14 giao dịch trị giá hàng ngàn tỉ đồng

Lý do “sơ suất” cũng được nhiều công ty gần đây giải thích khi bị nhắc nhở về việc chậm công bố thông tin về việc bị xử phạt và truy thu thuế như Công ty cổ phần Xây dựng số 5 (SC5) bị truy thu và xử phạt của Cục Thuế TP.HCM cuối năm 2018 với tổng số tiền phải nộp hơn 9,3 tỉ đồng. Hay Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCT) cũng giải thích do sơ suất nên chậm công bố quyết định xử phạt của Cục Thuế Hà Nội năm 2014 và 2016 với tổng số tiền phải nộp hơn 320,2 triệu đồng…