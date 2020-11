Quốc lộ 27C sạt lở đất đe dọa gần 400 học sinh

Điểm sạt lở nghiêm trọng nhất tại vị trí từ Km 107+430 tới Km 107+490, (khoảng 60 m) nằm phía trên Trường mầm non Đạ Sar (thôn 6, xã Đạ Sar), đang đe dọa ngôi trường 3 tầng phía dưới.

Theo ông Trương Hữu Hiệp - Giám đốc Sở GTVT Lâm Đồng, dự kiến kinh phí để đầu tư sửa chữa kiên cố sạt trượt đất tại vị trí này cần từ 15 - 17 tỉ đồng. Phương án thi công khoan nhồi đóng trụ cọc bằng bê tông cốt thép; xây dựng tường chắn ta luy âm; móng tường chắn đặt trên hệ bố trí kè rọ đá giữa 2 hàng cọc nhồi... Sở GTVT Lâm Đồng cũng đề xuất Bộ GTVT phương án sửa chữa, gia cố hai điểm sạt lở, sụt lún trên QL27C, đoạn qua xã Đạ Sar. Ông Sử Thanh Hoài, Chủ tịch UBND H.Lạc Dương, cho biết tại vị trí này nhiều lần xảy ra sạt lở, sụt lún đất rất đáng lo ngại cho Trường mầm non Đạ Sar, nơi có gần 400 học sinh đang theo học.

Năm 2017, ngành giao thông đã sửa chữa bán kiên cố bằng cách dùng rọ đá chắn phía ta luy âm, mở rộng đường vào phía triền núi. Đến đầu tháng 7.2020, sau những ngày mưa lớn kéo dài, đoạn đường này tiếp tục bị sụt lún, trượt đất uy hiếp Trường mầm non Đạ Sar. Sau khi sự cố xảy ra, H.Lạc Dương đã cấp tốc làm hệ thống mương thoát nước để bùn đất không tràn vào các lớp học. Tuy nhiên, sạt lở trên đang rình rập đe dọa Trường mầm non Đạ Sar.

Ngoài ra, cách vị trí sạt lở trên hơn 1 km về hướng đi Nha Trang cũng xuất hiện 1 vị trí sạt lở với 1/3 mặt đường đã tụt xuống khoảng 40 - 50 cm, kéo dài hàng chục mét. Tương tự, đoạn từ Trường mầm non Đạ Sar hướng về TP.Đà Lạt khoảng 1 km cũng có vị trí sụt lún cần sửa chữa để bảo đảm an toàn giao thông. Hiện trường của các vụ sạt trượt đã được đơn vị quản lý đường bộ căng dây cảnh báo, cắm biển báo hiệu nguy hiểm nhưng hiện vẫn chưa có đèn tín hiệu cảnh báo, nguy cơ tai nạn xảy ra đối với các phương tiện tham gia giao thông vào ban đêm là rất lớn.

Sau đợt mưa kéo dài đầu tháng 7.2020, QL27C đoạn sau Trường mầm non Đạ Sar bị sụt lún sạt trượt hết 1/2 mặt đường (ảnh chụp tháng 7.2020)

Ngày 6.11, ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở GTVT Lâm Đồng, cảnh báo QL27C nối từ TP.Đà Lạt đến TP.Nha Trang, đoạn qua H.Lạc Dương đang có 3 vị trí sạt lở, sụt lún cần sửa chữa gấp để đảm bảo an toàn giao thông. Với điểm vị trí sau Trường mầm non Đạ Sar, sau khi sạt lở tái diễn, ngày 23.7.2020, Sở GTVT Lâm Đồng có văn bản báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT). Song song đó, Sở có giải pháp sửa chữa khắc phục sự cố sạt lở tạm thời để đảm bảo an toàn giao thông trong trường hợp cấp bách.