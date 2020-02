Quyết liệt thưởng, phạt, giám sát tài xế phòng dịch Corona

Không phải là những hô hào, chỉ dẫn suông, yêu cầu này được đưa quyết liệt vào quy tắc làm việc của các bác tài công nghệ.

Tài xế được phát miễn phí khẩu trang, nước rửa tay, hướng dẫn phòng dịch trên từng cây số

Mùa dịch, người dân không thể tránh khỏi nỗi e ngại mang tên đi chung xe. Nhưng nhu cầu đi lại thì vẫn phải đáp ứng. Lúc này, động thái cương quyết ngừa dịch của các đơn vị vận tải sẽ giúp khách hàng yên tâm hơn khi sử dụng dịch vụ, chẳng hạn chiến dịch beClean của ứng dụng gọi xe “be”.

Ứng dụng “be” trao tặng khẩu trang và nước rửa tay cho các bác tài

Cụ thể, từ ngày 6.2.2020, “be” trao tặng hàng chục ngàn khẩu trang và nước rửa tay cho đội ngũ tài xế beBike và beCar tại Hà Nội và TP HCM để tài xế chủ động bảo vệ bản thân và cộng đồng. Ngay sau đó, “be” tiếp tục triển khai “03 nguyên tắc beClean” dành cho tài xế trên mỗi chuyến xe “be”, bao gồm: luôn đeo khẩu trang, hạn chế nói chuyện khi không cần thiết khi di chuyển cùng khách hàng và vệ sinh xe mỗi ngày. Các nội dung về phòng tránh dịch bệnh cũng được “be” đưa vào nội dung huấn luyện bắt buộc cho các tài xế mới đăng ký ứng dụng.

Chị Lương Hồng Anh (Q.6, TP.HCM), hành khách của “be”, nhận xét: “Mình lên xe thấy tài xế đeo khẩu trang và trang bị nước rửa tay nhanh cho hành khách, còn dán cả sticker hướng dẫn các nguyên tắc vàng phòng trừ dịch bệnh là thấy an tâm hơn nhiều. Nhất định sẽ chấm tài xế 5 sao!”.

Đeo khẩu trang là yêu cầu bắt buộc dành cho tài xế của hãng xe công nghệ “be”

Điều đáng nói là be không dừng ở những khuyến cáo chung chung, nhắc nhở suông. Việc đeo khẩu trang với các tài xế be là bắt buộc. Tài xế không tuân thủ, bị phát hiện, báo cáo, có thể bị xử lý bằng các chế tài phù hợp. Thái độ thiếu hợp tác của tài xế ở mức đáng cảnh báo trong việc cùng cộng đồng ngừa dịch có thể dẫn đến việc bị khóa tài khoản.

Anh Cao Duy Mẫn, tài xế beBike cho rằng, “Quy định của be có cảm giác nghiêm khắc nhưng cũng chính cách đó mới làm mình tỉnh táo, bớt ỷ lại. Đây là chuyện sức khỏe, tính mạng của khách hàng, cộng đồng lẫn chính mình và gia đình mình. Mình là dịch vụ tiếp xúc nhiều người. Không đùa được. Khách hàng thấy mình kỹ họ cũng kỹ theo!”.

Thay đổi “chuẩn phục vụ” để phòng dịch và dùng chính sách bảo hiểm “xịn” khích lệ tài xế

“Chuẩn” mới của một chuyến xe an toàn mùa dịch không chỉ là “be đến nơi, về đến chốn” mà còn phải bảo đảm không lây lan dịch bệnh. Những quy tắc chăm sóc khách hàng ngày thường cũng phải linh hoạt điều chỉnh. Việc nói chuyện với khách hàng được hạn chế. Hoạt động vệ sinh xe mỗi ngày được khuyến khích. Nắm bắt được nỗi lo của các khách hàng nhạy cảm, hướng dẫn của “be” còn chi tiết đến mức khuyến khích tài xế beCar mở cửa xe cho khách hàng, hạ kính xe trong điều kiện cho phép để tạo không khí thông thoáng. Là đơn vị đặc biệt chú trọng đào tạo huấn luyện cho tài xế, các khóa nhập môn cho các bác tài mới nay buộc phải có nội dung tập huấn phòng dịch Corona.

Trước nay, “be” vẫn thường làm ngạc nhiên tài xế bởi các chính sách chăm sóc phúc lợi hấp dẫn, nay các bác tài càng thêm được khích lệ bởi tin đặc biệt. Có phạt, có thưởng. Bên cạnh những chế tài xử lý, “be” còn mạnh tay chi cho chính sách phòng dịch “xịn”: Sẽ trao tặng 2.000 bảo hiểm sức khỏe beHealthCare cho các tài xế tuân thủ đúng các nguyên tắc phòng dịch và có doanh thu cao nhất chiến dịch beClean. Với gói Bảo hiểm beHealthCare, tài xế sẽ được chọn cơ sở y tế mong muốn bất kỳ với quyền lợi bảo hiểm cao lên tới 350 triệu đồng/người, được chi trả theo chi phí y tế thực tế, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe (ốm đau, bệnh tật, thương tật vĩnh viễn, tử vong…), bảo hiểm tai nạn toàn diện 24/7, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo…

Chia sẻ về phản ứng “tới nơi tới chốn” của be mùa dịch, bà Nguyễn Hoàng Phương, CEO beGroup nhấn mạnh: “Trong bối cảnh dịch Corona đang ảnh hưởng nhiều mặt đến cuộc sống và sinh hoạt của cộng đồng, là một công ty phục vụ trong lĩnh vực vận tải công nghệ với hàng trăm ngàn chuyến xe mỗi ngày, “be” nhận thức rất rõ sự ảnh hưởng và trách nhiệm của mình trước sự an toàn của tài xế, khách hàng trong từng hành trình. Đồng thời, thực hiện theo chỉ thị của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các doanh nghiệp công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống dịch, “be” mong muốn thông qua chiến dịch beClean có thể góp một phần nhỏ nhằm tăng cường bảo vệ tài xế và hành khách trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh. Chúng tôi tin rằng việc nâng cao nhận thức và bảo vệ tài xế, khách hàng một cách chu đáo, bài bản sẽ giúp khách hàng an tâm hơn khi đồng hành cùng chúng tôi trên mỗi chuyến xe”.