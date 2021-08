Rau củ, thịt cá ở TP.HCM vẫn giá cao

Thông tin công bố ngày 4.8 của Bộ NN-PTNT cho biết sản xuất nông lâm thủy sản đã đảm bảo lương thực - thực phẩm phục vụ tốt cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn về tiêu thụ nông sản, đặc biệt đối với sản phẩm vào chính vụ thu hoạch tại những địa phương phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thị trường tiêu thụ một số mặt hàng nông sản chủ lực có xu hướng chậm do sức mua tiêu dùng hạn chế. Đặc biệt, giá trái cây, củ quả tại một số tỉnh như Cần Thơ (dâu, mãng cầu, chôm chôm, sầu riêng, măng cụt), Khánh Hòa (xoài), Vĩnh Long (khoai lang), Long An (thanh long, chanh)… giảm mạnh do xuất khẩu gặp khó khăn, tác động và gây áp lực cho tiêu thụ trong nước.

Đáng lo ngại khi sang tháng 8, nhiều loại nông sản, trái cây đang vào vụ thu hoạch, rất dễ xảy ra nguy cơ dư nguồn hàng nông sản, lương thực ở vùng sản xuất nhưng lại thiếu hụt ở một số địa phương phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19.

Riêng về rau củ quả, trong tháng 8, ước tính sản lượng ở các tỉnh phía nam lên tới hơn 1,1 triệu tấn trong khi nhu cầu tiêu dùng chỉ 500.000 tấn. Một số loại trái cây có sản lượng lớn như: xoài 40.000 tấn, chuối 109.000 tấn, sầu riêng 75.000 tấn, cam 40.000 tấn, nhãn 405.000 tấn, khóm (dứa) 30.000 tấn, mít 10.000 tấn…