Rốt ráo triển khai hóa đơn điện tử

Dù Thông tư 78 có hiệu lực từ năm sau nhưng ngành tài chính hiện đang quyết liệt triển khai. Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế lập kế hoạch triển khai theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ ngày 1.11.2021 tại 6 tỉnh thành: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định; đến 1.7.2022 triển khai trên toàn quốc.

Do từ nay đến tháng 11 chỉ còn 2 tháng, trong khi các công việc triển khai còn rất nhiều và phức tạp, Bộ Tài chính cũng đã có công văn gửi UBND 6 tỉnh thành trên đề nghị tiếp tục quan tâm, phối hợp chỉ đạo một số công việc trọng tâm tại địa phương khi triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, việc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử có ý nghĩa quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí hơn so với sử dụng hóa đơn giấy (giảm chi phí giấy in, mực in, vận chuyển, lưu trữ hóa đơn, không gian lưu trữ hóa đơn…), giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế. Người mua hàng có thể kiểm tra ngay hóa đơn trên hệ thống, tránh nhận hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích. Cơ quan thuế không tốn nhiều thời gian, chi phí đối chiếu hóa đơn như hiện nay, giúp ngăn chặn hóa đơn của các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích; ngăn chặn tình trạng gian lận thuế , trốn thuế. Hóa đơn điện tử góp phần khắc phục được tình trạng gian lận sử dụng bất hợp pháp hóa đơn như lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên và làm giả hóa đơn.