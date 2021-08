Rủi ro bán hàng tiểu ngạch trong mùa dịch

Hôm qua 19.8, ông Phan Hòa, thương lái tại Long An, cho hay quy định buộc xe hàng của VN sang bãi trung chuyển, đổi tài, cho tài xế phía Trung Quốc chở hàng vào nội địa đã được phía Trung Quốc áp dụng từ năm ngoái, khi dịch Covid-19 bùng phát đợt 2. Tại thời điểm đó, các chủ hàng tại VN chịu rất nhiều chi phí cho một xe hàng như: phí phun khử khuẩn, tài xế, kiểm dịch… lên đến 6 - 7 triệu đồng/xe. Trong đó, riêng phí tài xế chở từ khu vực trung chuyển vào chợ dao động từ 3 - 4 triệu đồng/xe 12 - 13 tấn thanh long, tùy thỏa thuận. Ông Hòa nói: “Nếu chỉ trả phí cho tài Trung Quốc chở tiếp hàng vào chợ thì khoảng 4 triệu là cao nhất. Nhưng nếu giao cho họ chở mà không cho chủ hàng vào thì làm sao bán hàng được? Những xe hàng xuất khẩu theo hình thức tiểu ngạch này là chủ hàng phải vào đến chợ Trung Quốc, bán hết hàng đánh xe ra. Nay nếu không cho chủ hàng vào thì không biết ai bán hàng cho”.

Ông Trương Quang An, Giám đốc Hợp tác xã thanh long Tầm Vu (Long An), cho hay do giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nên lượng thanh long xuất khẩu chính ngạch lẫn tiểu ngạch giảm mạnh. HTX Tầm Vu đa số xuất chính ngạch, có hợp đồng mua bán, nhưng dịch giã, việc đi mua hàng tại địa phương gặp trắc trở, rồi chở ra tận Lạng Sơn bán thời điểm này lại đội nhiều chi phí quá (phí xét nghiệm tài xế, phụ lái, chủ hàng...), hàng được vận chuyển qua nhiều trạm kiểm soát phòng chống dịch các địa phương dọc quốc lộ khiến thời gian kéo dài, hàng đến nơi hư hỏng nhiều, bán mất giá... Nếu đã bán tiểu ngạch, nay thêm phí “chở hộ” phải trả cho tài xế Trung Quốc nữa, thì phí “ăn hết” vào lãi, chắc khó đi hàng vào lúc này.