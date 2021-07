Rút ngắn một nửa thời gian làm thủ tục nhà đất

Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) TP.HCM đã đề xuất UBND TP.HCM cho phép giải quyết gộp nhiều thủ tục liên quan đến hợp thửa, tách thửa, cấp sổ hồng cho nhà ở/công trình không phải nhà ở, chuyển quyền sử dụng đất. Hiện với hồ sơ hợp thửa đất của người dân, việc ký cấp sổ hồng thuộc thẩm quyền giải quyết của các quận, huyện, thời gian giải quyết là 15 ngày. Văn phòng đăng ký đất đai TP sẽ giải quyết các hồ sơ hợp thửa của tổ chức. Nhưng thực tế phần lớn người dân có nhu cầu hợp thửa thường gắn liền với việc được chứng nhận nhà ở/công trình không phải nhà ở (cấp sổ hồng). Sau khi quận/huyện ký cấp sổ hồng xong mất 15 ngày, người dân muốn được cập nhật tài sản trên đất (nhà ở/công trình không phải nhà ở) thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai TP, tốn thêm 15 ngày nữa. Như vậy, tổng thời gian giải quyết phải mất 30 ngày. Do vậy, để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, Sở TN-MT kiến nghị TP cho phép Văn phòng đăng ký đất đai TP giải quyết hồ sơ hợp thửa đất kết hợp với đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất, qua đó rút ngắn thời gian còn một nửa. Ngoài ra, Sở TN-MT cũng kiến nghị thủ tục chuyển quyền sử dụng đất gắn liền với hợp thửa đất, hiện đang mất 25 ngày và cũng qua 2 cơ quan như trên. Nếu ghép 2 thủ tục là cấp sổ hồng và hợp thửa đất thì sẽ rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 15 ngày.

Ông Khải Phong (ngụ H.Hóc Môn) nói rằng ông đã từng đi làm hồ sơ hoàn công , hợp thửa, đổi sổ hồng mới “vô cùng gian nan”, phải mất 4 tháng mới xong thay vì chỉ 1 tháng như quy dịnh. Đối với hồ sơ hợp thửa, cấp đổi sổ hồng nếu không có vướng mắc gì, hiện trạng xây dựng thực tế và trên sổ hồng khớp nhau, phần xây dựng thực tế so với giấy phép xây dựng được cấp khớp nhau thì kể từ lúc nộp hồ sơ vào UBND quận có biên nhận nhanh cũng phải mất 3 tháng mới xong. Bởi khi cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận huyện thụ lý hồ sơ, toàn bộ hồ sơ sẽ chuyển về cho UBND phường xác minh, ký tên, đóng dấu hồ sơ rồi gửi về lại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Theo quy định, hồ sơ UBND phường thụ lý để xác minh, niêm yết là 15 ngày, tuy nhiên thực tế kéo dài từ 20 - 25 ngày. Khi hồ sơ của UBND phường gửi về cán bộ thụ lý hồ sơ của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, chỉ cần thiếu các chứng từ có liên quan thì phải nộp lại từ đầu. Đối với các hồ sơ bị vướng mắc (mà trường hợp này bị thường xuyên do toàn bộ sổ hồng được cấp từ trước nên diện tích, hiện trạng xây dựng thực tế khác so với sổ hồ sơ) sẽ bị kéo dài lê thê, thậm chí không được hợp thửa, cấp đổi lại sổ hồng. Thậm chí nhiều trường hợp lỗi do UBND phường “ngâm” hồ sơ lâu rồi mới gửi về Văn phòng đăng ký đất đai TP nhưng theo quy trình cũng bị trả hồ sơ về. Khi đó người dân phải lên rút hồ sơ rồi nộp lại.