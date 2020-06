Sacombank đặt mục tiêu 2.573 tỉ đồng lợi nhuận năm 2020

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu, các hoạt động đầu tư năm 2020 cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị.

Kết quả năm 2019 và mục tiêu năm 2020

Năm 2019, Sacombank đã có những bước tiến vượt bậc và trở lại mạnh mẽ trên thị trường với thị phần được gia tăng, mạng lưới rộng mở và lợi nhuận trở về mức cao. Cụ thể, tổng tài sản của ngân hàng đạt 453.581 tỉ đồng, tăng 11,7% so với năm trước; tổng huy động là 414.185 tỉ đồng, tăng 11,9% (trong đó huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 14,8%); tổng dư nợ tín dụng 296.457 tỉ đồng, tăng 15,3%. Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 1,9%. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.217 tỉ đồng, tăng 43,2% so với năm trước và vượt 21,4% kế hoạch. Các chỉ số sinh lời tiếp tục được cải thiện và các tỷ lệ an toàn đảm bảo theo quy định. Mạng lưới hoạt động gồm 570 điểm giao dịch trên toàn hệ thống tại Việt Nam, Lào, Campuchia sau khi khai trương chi nhánh ở 4 tỉnh phía bắc gồm Lào Cai, Ninh Bình, Nam Định và Thái Bình.

Năm 2020, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.573 tỉ đồng, tổng tài sản 498.400 tỉ đồng, tổng huy động 457.200 tỉ đồng, tổng dư nợ tín dụng 329.400 tỉ đồng và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Vừa qua, bên cạnh việc duy trì ổn định hoạt động ngân hàng, Sacombank còn tích cực cùng ngành ngân hàng hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19 thông qua các gói cho vay ưu đãi, giảm lãi suất vay, cơ cấu nợ, tăng lãi suất huy động, miễn giảm phí, tăng ưu đãi giao dịch trực tuyến… đồng thời đóng góp 10,7 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh và ngập mặn. Tính đến hết tháng 5.2020, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt 1.303 tỉ đồng, tổng tài sản 477.302 tỉ đồng, tổng huy động 434.709 tỉ đồng, tổng dư nợ tín dụng 310.745 tỉ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 2%.

Nỗ lực hoàn tất tái cơ cấu

Năm 2019 là năm thứ 3 Sacombank thực hiện Đề án tái cơ cấu và đã đạt nhiều thành quả quan trọng. Các chỉ số sinh lời cải thiện rõ rệt như ROE tăng gấp 27 lần năm 2016, ROA tăng gấp 23 lần, NIM tăng gấp 1,5 lần, trích lập lũy kế được 6.200 tỉ đồng để xử lý các tài sản tồn đọng; doanh số thu hồi và xử lý nợ trong năm đạt 18.400 tỉ đồng, trong đó thuộc đề án là hơn 12.400 tỉ đồng, nâng tổng số lũy kế thu hồi và xử lý nợ lên 38.346 tỉ đồng.

Ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Sacombank cho biết, ngân hàng đang nỗ lực nhằm sớm hoàn tất mục tiêu tái cơ cấu theo đề án để có thể được chia cổ tức cho cổ đông. Nguồn lợi nhuận để lại chưa chia của Sacombank hiện nay là gần 4.500 tỉ đồng, song Ngân hàng Nhà nước chưa chấp thuận.

Tiến hành Đại hội trực tuyến