Sai phạm tại chung cư Monarchy: Yêu cầu dừng hoạt động, di dời người dân

Ngày 11.6, Giám đốc Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng Phùng Phú Phong cho biết, vừa có báo cáo một số nội dung liên quan đến dự án block B Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy (gọi tắt là chung cư Monarchy, trên đường Trần Hưng Đạo, Q.Sơn Trà).

Theo ông Phùng Phú Phong, liên quan đến việc khắc phục hậu quả do chủ đầu tư block B chung cư Monarchy là Công ty CP đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng bàn giao căn hộ cho người dân vào ở khi chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định, Sở đã họp và đưa ra 2 phương án để các đơn vị có liên quan góp ý, đề xuất. Cụ thể , yêu cầu dừng hoạt động công trình, phải di dời dân ra khỏi công trình.

Block B chung cư Monarchy chưa được nghiệm thu nhưng chủ đầu tư vẫn bàn giao cho người dân vào ở Ảnh: HOÀNG SƠN

Theo Sở này, pháp luật về PCCC quy định cụ thể và đầy đủ các thủ tục để tạm dừng hoạt động công trình do không đảm bảo điều kiện về PCCC. Do vậy, Sở Xây dựng đề xuất giao Công an TP kiểm tra, xem xét tạm đình chỉ hoạt động (đình chỉ hoạt động nếu không khắc phục sau thời hạn quy định tối đa 30 ngày) do vi phạm trong lĩnh vực PCCC đồng thời xử lý vi phạm hành chính.

Trên cơ sở văn bản tạm đình chỉ hoạt động của cơ quan công an, yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng hoạt động công trình; có trách nhiệm tổ chức di dời người dân ra khỏi công trình; đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho các cư dân, giải quyết các phát sinh trong quá trình thực hiện.

Sở Xây dựng TP cũng kiến nghị UBND TP chỉ đạo UBND Q.Sơn Trà tổ chức thực hiện việc cưỡng chế tạm dừng hoạt động trong trường hợp chủ đầu tư không thực hiện.

Ngành điện lực căn cứ các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND TP (hoạt động kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện; bàn giao căn hộ cho khách hàng không đủ điều kiện) để chấm dứt hợp đồng cung cấp điện theo đúng quy định; ngừng cung cấp điện sau khi cơ quan công an ban hành văn bản tạm dừng hoạt động công trình.

Như Thanh Niên đã thông tin, với việc phát hiện chủ đầu tư bán căn hộ và bàn giao căn hộ cho người dân vào ở khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, UBND Q.Sơn Trà đã yêu cầu Công ty CP đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng thông báo cho người dân đang ở tại block B chung cư Monarchy tự di dời ra khỏi chung cư trong vòng 30 ngày, kể từ ngày 11.5. Tuy nhiên cho đến thời điểm này, chủ đầu tư vẫn chưa chấp hành.