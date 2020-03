Saigon Co.op bác tin đồn đóng cửa siêu thị

Saigon Co.op cho biết hệ thống siêu thị trên cả nước vẫn hoạt động bình thường, thậm chí một số siêu thị ở những khu vực có nhu cầu mua sắm cao còn mở cửa sớm từ 7 giờ 30 đến tận 22 giờ để có thể phục vụ nhu yếu phẩm cho người dân. Việc kéo dài thời gian hoạt động còn giúp người dân yên tâm mua sắm, không bị dồn vào các khung giờ cao điểm. Ngoài ra, các siêu thị này cũng khuyến khích người dân đặt hàng qua điện thoại sẽ được siêu thị giao hàng tận nhà để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người.

Để đảm bảo đầy đủ hàng hóa thiết yếu cung cấp cho thị trường, Saigon Co.op đã có phương án tăng trữ lượng hàng hóa cao hơn thông thường. Đồng thời, các siêu thị tiến hành khử trùng toàn bộ cơ sở vật chất và trang bị khẩu trang, nón bảo hộ chống dịch cho toàn bộ nhân viên, thường xuyên đo thân nhiệt, bố trí nước rửa tay diệt khuẩn khắp siêu thị, khuyến khích giữ khoảng cách khi mua sắm để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả khách và nhân viên. Do đó, người dân có thể an tâm mua sắm mà không lo bị thiếu lương thực và hàng hóa thiết yếu trong thời gian tới.