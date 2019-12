Saigon Co.op khuyến mãi hàng tỉ đồng mừng U.22 Việt Nam chiến thắng

Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM - Saigon Co.op cho hay, toàn bộ hệ thống bán lẻ gồm hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opmart SCA, Co.opXtra, Co.opFood, Co.opSmile, Cheers và HTVCo.op trên cả nước sẽ đồng loạt thực hiện chương trình giảm giá mạnh từ 12 - 25.12.

Cụ thể, trong thời gian này hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opmart SCA, Co.opXtra sẽ áp dụng giảm giá kép cho hơn 20.000 sản phẩm đồ dùng và may mặc. Trong đó, giảm gần 50% so với nguyên giá đồng thời tặng kèm 3 triệu voucher giảm giá thêm in sẵn trên Cẩm nang mua sắm mệnh giá 100.000 đồng, 20.000 đồng, 10.000 đồng khi mua sản phẩm thứ 2, 4, 6... cùng loại.