Sáng mùng 3 Tết Tân Sửu: rau xanh phong phú, trái cây 'hét giá'

Trái cây chợ truyền thống tăng giá

Sáng mùng 3 Tết Tân Sửu, theo phong tục cổ truyền thì nhà nhà cúng đưa ông bà sau các ngày về sum họp đón tết cùng con cháu. Vì vậy nhu cầu mua trái cây, thịt cá, rau xanh gia tăng trở lại sau 2 ngày nghỉ trước đó. Hiện hầu hết các siêu thị lớn như Co.opmart, BigC, Lotte... đều đã mở cửa hoạt động từ sáng mùng 2 Tết bên cạnh các chợ truyền thống.

Theo khảo sát của Thanh Niên, trái ngược với nhiều tết trước đây thì trong sáng mùng 3 Tết Tân Sửu, hầu hết rau xanh, củ quả, thịt heo, thịt bò được bày bán phong phú với giá ổn định từ siêu thị đến chợ truyền thống so với trước Tết. Thậm chí một số loại rau còn giảm giá so với những ngày sát Tết Âm lịch. Ví dụ tại chợ P.Tân Quy (Quận 7, TP.HCM), đậu que ngày sát Tết có giá 70.000 đồng/kg thì nay chỉ còn 30.000 đồng/kg; xà lách 10.000 đồng/búp, giảm nhẹ so với trước Tết; cải thìa vẫn giữ giá 15.000 đồng/kg. Hay tại siêu thị Lotte Mart, cà chua giảm từ 39.900 đồng/kg xuống 24.700 đồng/kg; chanh không hạt giảm 50% còn 14.800 đồng/kg; thanh long ruột đỏ giảm từ 31.900 đồng/kg xuống 21.900 đồng/kg...

Rau xanh mùng 3 Tết Tân Sửu phong phú, giá ổn định An Yến

Tuy nhiên, một số loại trái cây phục vụ cho nhu cầu cúng của các gia đình thì tăng giá mạnh như quýt tiều tăng gấp đôi so với trước Tết, lên 80.000 đồng/kg; vú sữa từ 35.000 đồng/kg nay lên 50.000 đồng/kg; xoài cát Hòa Lộc lên 100.000 đồng/kg trong khi trước đó chỉ 65.000 - 70.000 đồng/kg... Nhưng tại các siêu thị như Co.op Xtra, xoài cát Hòa Lộc vẫn giữ giá 74.200 đồng/kg; xoài cát Bồ giảm từ 43.500 đồng/kg xuống 29.900 đồng/kg; bưởi da xanh từ 55.900 đồng/kg xuống 42.900 đồng/kg, quýt tiều 72.900 đồng/kg... Dù giá trái cây và rau xanh trong siêu thị khá ổn định nhưng lượng khách hàng khá vắng. Theo bà Lê Kim (Quận 7, TP.HCM), bà quen mua vú sữa và quýt tiều để cúng đưa ông bà vào sáng mùng 3 Tết nên sáng sớm đã chạy ra chợ mua. Giá hai loại trái cây này tăng cao hơn trong siêu thị nhưng bà vẫn chấp nhận vì "loại trái cây ngoài chợ tươi mới, có cả cành và lá, màu sắc nhìn đẹp hơn loại bán trong siêu thị". Đó là chưa kể một số người chỉ muốn mua ở chợ truyền thống vì gần nhà, không mất thêm thời gian gửi xe...

Nhiều người dân vẫn chấp nhận mua trái cây ngoài chợ truyền thống với giá cao để cúng sáng mùng 3 Tết

Hiện nhiều siêu thị vẫn tiếp tục mở cửa trong các buổi sáng và đến mùng 6 Tết mới hoạt động trở lại bình thường.

Giá lương thực, thực phẩm ổn định

Trước đó, theo báo cáo nhanh của Bộ Công thương, tại các thành phố lớn, một số trung tâm thương mại, siêu thị mở cửa xuyên Tết phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân như Aeon Mall hay một số chuỗi hệ thống cửa hàng tiện lợi Circle K, Family Mart, B’s mart, 24h Cheers. Theo phong tục truyền thống, ngày mùng 1 Tết người dân thường đi lễ đầu năm tại các đền, đình, chùa nên các mặt hàng được tiểu thương bày bán và được tiêu thụ trong mùng 1 Tết chủ yếu là các mặt hàng như hoa, quả tươi, bánh kẹo phục vụ cúng, lễ tại đền, đình, chùa... Tuy nhiên, năm nay nhu cầu ít hơn khá nhiều do người dân hạn chế đi lễ chùa vì lo ngại lây nhiễm dịch Covid-19 trước những diễn biến phức tạp của dịch và khuyến cáo của chính quyền địa phương.

Giá một số hàng hoá thiết yếu trong ngày mùng 1 Tết tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi có mở cửa xuyên Tết ổn định so với ngày hôm trước. Cụ thể như giá thịt heo loại ngon (sườn non, ba chỉ, nạc vai đầu giòn) ở mức 170.000 – 200.000 đồng/kg; thịt loại 2 như sấn, nạc vai, thăn dao động ở mức 130.000 - 160.000 đồng/kg; giá gà ta làm sẵn của CP dao động phổ biến từ: 90.000-100.000đ/kg; giá gà công nghiệp (làm sẵn) dao động khoảng 60.000-70.000 đ/kg; thịt bò thăn dao động từ 330.000-360.000đ/kg. Nhóm thực phẩm chế biến như giá giò lụa phổ biến 180.000-200.000 đ/kg; giò bò 300.000-320.000 đ/kg; lạp xưởng vissan 3 Bông mai: 160.000-170.000 đ/kg. Hoa, quả các loại có cam lòng vàng 21.500 đ/kg, cam sành loại 1 28.000 – 30.000 đ/kg, cam canh 60.000-80.000 đ/kg, xoài cát chu: 60.000-75.000 đ/kg, bưởi da xanh 70.000-80.000 đ/kg; dưa hấu không hạt 22.000-24.000 đ/kg…

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có phương án vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh vừa đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ...

Các loại thịt heo, bò, gà... tại siêu thị và cả chợ truyền thống đều ổn định về giá, phong phú chủng loại An Yến

Báo cáo từ Bộ Công thương cũng cho thấy, lượng khách hàng dịp trước tết tăng từ 35-40%, doanh thu tăng trên 30% so với ngày thường. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu hơn nên xu hướng mua sắm đã thay đổi so trước. Người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm được sản xuất trong nước, có chất lượng bởi các doanh nghiệp có thương hiệu. Trong các siêu thị lớn như Vinmart, Big C, Lotte Mart, Co.op mart…lượng hàng hóa bánh kẹo được sản xuất trong nước bởi các Công ty như Kinh Đô, Orion, Hải Hà, Bibica… chiếm trên 80%, phần còn lại được nhập khẩu từ các nước trên thế giới

Về tình hình cung ứng hàng hóa, ngay trước Tết, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp đã có kế hoạch sản xuất và hệ thống các nhà phân phối đã chuẩn bị dự trữ một lượng hàng hóa lớn. Đồng thời các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh các chương trình khuyến mại và truyền thông để người tiêu dùng biết và mua sắm.