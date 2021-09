Sáng nay 16.9, siêu thị Lotte Mart, GO! Nguyễn Thị Thập quận 7 đón khách trở lại

Sáng nay 16.9, thông báo từ siêu thị Lotte Mart quận 7 (Nguyễn Hữu Thọ) cho biết sẽ trở lại hoạt động bình thường và mở cửa từ 7 giờ 30. Để bảo đảm môi trường an toàn cho khách hàng an tâm mua sắm, Lotte Mart sẽ thực hiên nghiêm ngặt 5K. Cụ thể, khách hàng sẽ khai báo y tế , kiểm tra thân nhiệt và xịt khuẩn tay trước khi vào siêu thị; 100% nhân viên đã được tiêm vắc xin và luôn mang khẩu trang, đồ bảo hộ y tế; Giới hạn số lượng khách mỗi ngày, tạo ô khoảng cách an toàn 2 m ở các quầy hàng/quầy thanh toán; Vệ sinh hằng ngày xe đẩy, giỏ hàng, bàn ghế, quầy kệ, sàn nhà... và phun khử khuẩn siêu thị bằng Cloramin B; Trang bị đầy đủ nước rửa tay tại lối ra vào, quầy thực phẩm, tủ đồ, cầu thang... Lotte Mart cho biết sẽ giảm giá hàng ngàn sản phẩm nhân dịp hoạt động lại bình thường và người tiêu dùng có thể đặt hàng online.