Sau tết, giá heo trở lại đỉnh

Anh N.N.Hùng, chủ một trại nuôi heo ở Củ Chi (TP.HCM), cho hay: Khoảng 2-3 tuần trước tết giá heo vẫn ghim ở mốc 49.000 đồng/kg. Đến cận tết anh buộc phải xuất một lô vì heo tới lứa. Đến mấy ngày qua giá heo tăng khá mạnh, thương lái gọi điện hỏi mua với giá lên đến 55.000 đồng/kg." Đây là mức giá tốt nên tôi đồng ý chuẩn bị xuất thêm lô khác để lấy may trong năm mới"- anh Hùng hồ hởi nói.

Theo các thương lái, cận tết giá heo không tăng nhiều vì các doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn cung dồi dào. Nhưng sau tết, nhiều doanh nghiệp chưa hoạt động trở lại ngay nên nguồn cung thịt tươi sống khan hiếm cục bộ đẩy giá heo hơi ở nhiều nơi tăng từ 3.000 - 5.000 đồng/kg so với thời điểm trước tết. Mức giá heo hơi ở TP.HCM và các tỉnh miền Đông, Tây Nam bộ hiện dao động trong khoảng từ 52.000 - 55.000 đồng/kg.

Theo Bộ Công thương, trong 10 ngày đầu tháng 2, giá heo hơi trên cả nước đã tăng 25 - 30% so cùng kỳ năm 2018 nhờ nhu cầu thị trường tăng trở lại trong khi nhiều công ty chăn nuôi nghỉ tết. Giá thịt heo thành phẩm trên thị trường cũng tăng 7 - 15% so với cùng kỳ năm ngoái. So với cuối năm 2018, giá thịt heo tăng 6 - 12%.

Các chuyên gia khuyến cáo, giá heo hơi hiện tại chỉ mang tính thời điểm, cục bộ chứ không phải xu hướng nên người chăn nuôi cần chú ý. Nguyên nhân nguồn cung mặt hàng thịt heo năm 2019 được cung cấp bởi những doanh nghiệp hoặc các trang trại gia công chiếm tỷ lệ cao hơn so với năm 2018. Thậm chí có những địa phương nguồn cung từ các doanh nghiệp lên đến 80 - 90%. Bên cạnh đó, với việc ra đời quy chuẩn thịt mát của ngành chăn nuôi để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm thì xu hướng tiêu thụ thịt nóng và chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ bị thu hẹp.