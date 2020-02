Sẽ trình Chính phủ thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam

Năm 2019, dù thanh khoản trên thị trường cổ phiếu sụt giảm 29% so với năm 2018, tình hình đấu giá cổ phần hóa và thoái vốn cũng có xu hướng chững lại, nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng chỉ số trong khu vực Đông Nam Á với VN-Index đạt 960,99 điểm, tăng 7,7% so với cuối năm 2018, cao hơn các nước trong khu vực như Singapore tăng 5%, Malaysia giảm 6%, Thái Lan tăng chỉ 1% hay Indonesia tăng 1,7%. Tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 4,38 triệu tỉ đồng (tương đương gần 188,72 tỉ USD), tăng 10,7% so với cuối năm 2018 và bằng 72,6% GDP dự tính năm 2019.